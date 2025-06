Magdeburg petič prvak, Ovniček in Gaber do brona

Vratar Magdeburga Sergey Hernandez. Foto: Reuters

Magdeburg je petič slavil v najbolj prestižnem celinskem klubskem tekmovanju. Pred tem je laskavo lovoriko osvojil še v letih 1978, 1981, 2002 in 2023, medtem ko je ekipa iz nemške prestolnice v svojem prvem finalnem obračunu v ligi prvakov ostala praznih rok.

Prva polovica finalnega dvoboja - na njem sta pravico delila slovenska sodnika Bojan Lah in David Sok - je minila po notah rokometašev iz Magdeburga. V končnici drugega polčasa so povsem zasenčili berlinske lisjake in si dvakrat priigrali štiri gole prednosti (15:11, 16:12).

Foto: Reuters Rokometaši iz Magdeburga v drugi polovici niso popustili niti za ped. Tradicionalne domače tekmece so vseskozi imeli pod nadzorom, tudi po zaslugi v Rusiji rojenega španskega vratarja Sergeja Hernandeza, ki je zaustavil kar 18 strelov tekmecev iz Berlina.

Pri ekipi iz Magdeburga je bil najbolj učinkovit Islandec Gisli Thorgeir Kristjansson z osmimi goli, pri zasedbi iz Berlina pa sta Danec Mathias Gidsel in rokometaš s Ferskih otokov Hakun West Av Teigum dosegla po sedem zadetkov.

RokometašiNantesa so pred tem po zmagi proti španski Barceloni s 30:25 (14:9) osvojili tretje mesto. V obračunu osmoljencev sobotnih polfinalnih obračunov je bil Nantes bolj motiviran od Barcelone. V vodstvu je bil od začetka do konca. Že v končnici prvega polčasa si je priigral šest golov prednosti (13:7, 14:8), kapital pa nato zadržal do zadnjega zvoka sirene.

Pri Nantesu je bil v malem finalu najbolj učinkovit Španec Kauldi Odriozola Yeregui s šestimi goli. Rok Ovniček in Matej Gaber se nista vpisala med strelce, tako kot ne Domen Makuc in Blaž Janc pri Barceloni, kjer je bil strelsko najbolj razpoložen Francoz Melvyn Richardson z osmimi zadetki.

Liga prvakov, finale:

Nedelja, 15. junij: