Slovenska četverica brez finala, za lovoriko nemški ekipi

Nemška Füchse Berlin in Magdeburg sta finalista letošnjega zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu. Zasedba iz nemške prestolnice je na prvi polfinalni tekmi premagala francoski Nantes s 34:24 (18:12), ekipa iz Magdeburga pa je bila boljša od španske Barcelone z 31:30 (18:18). Četverice slovenskih rokometašev tako v velikem finalu ne bo.

Na prvi polfinalni tekmi rokometne lige prvakov je bil pri Füchseju najbolj učinkovit Tim Freihöfer z desetimi goli, izkazal pa se je tudi srbski vratar Dejan Milosavljev, ki je zbral kar 15 obramb. V francoski je bil strelsko najbolj razpoložen Nicolas Tournat s šestimi zadetki. Rok Ovniček je za osmoljence prve polfinalne tekme dosegel dva gola, njegov klubski soigralec Matej Gaber pa se ni vpisal med strelce.

Domen Makuc Foto: Reuters

Druga polfinalna tekma je bila izjemno izenačena, za nemško ekipo pa je zmagoviti gol v izdihljajih tekme dosegel Tim Hornke. V prelomnih trenutkih dvoboja so rokometaši iz Magdeburga izkoristili številčno premoč na igrišču, potem ko sta sodnika iz Makedonije Slave Nikolov in Georgij Načevski v predzadnji minuti izključila Šveda Jonathana Carlsbogarda in Hampusa Wanneja ter obema pokazala rdeča kartona.

V zadnji minuti je švicarski vratar Nikola Portner najprej ubranil strel Francoza Melvyna Richardsona, po minuti odmora pa so v igri šest igralcev na štiri izpeljali zmagovito akcijo in izločili 12-kratne zmagovalce lige prvakov iz Katalonije.

Pri Magdeburgu je bil najbolj učinkovit Islandec Omar Ingi Magnusson z enajstimi goli, Hornke jih je dodal sedem. Pri branilki naslova iz Barcelone je Francoz Dika Mem dosegel osem zadetkov. Slovenski reprezentant v dresu katalonskega velikana Domen Makuc je dosegel tri gole, njegov reprezentančni in klubski soigralec Blaž Janc pa je tekmo končal brez zadetka.

Finalna tekma se bo v nedeljo pričela ob 18. uri. Magdeburg bo naskakovala peto končno zmago v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini po letih 1978, 1981, 2002 in 2023, Füchse Berlin pa prvo. Tekma za tretje mesto med Nantesom in Barcelono bo na sporedu ob 15. uri.

Liga prvakov, polfinale:

Sobota, 14. junij: