Blagotinšek z evropskim naslovom zaznamoval rokometni teden

Številni reprezentanti in reprezentantke v rokometu so odigrali zadnje tekme v sezoni, največji uspeh je dosegel Blaž Blagotinšek, ki je pod vodstvom Aleša Pajoviča s Flensburgom drugič zapored osvojil evropsko ligo, sporočajo z Rokometne zveze Slovenije.

V Španiji si je Barcelona že pred časom zagotovila nov naslov prvaka. Po zadnji domači tekmi sezone sta Blaž Janc in Domen Makuc s soigralci že dvignila pokal za naslov prvaka. Pred tem je Barca s 45:27 ugnala zasedbo Villa de Aranda. Izvrstno se je odrezal Makuc, ki je brez zgrešenega strela dosegel sedem golov, med soigralce pa podelil prav toliko podaj. Janc je dodal dva gola.

V Franciji je za odmeven rezultat zadnjega tedna poskrbel PAUC Jožeta Baznika. Slovenski reprezentančni vratar je ob 23-odstotni uspešnosti zbral osem obramb, a je bilo to dovolj za veliko točko proti Nantesu (32:32), pri katerem Rok Ovniček ni igral.

Chartres je doživel visok poraz pri Chamberyju (22:32). Matic Grošelj je za poražence dosegel tri zadetke, Nik Henigman pa je na prisilnem počitku zaradi lažjih težav s kolenom.

V tamkajšnji drugoligaški druščini se je začela končnica in lov za preostalo mesto med elito. Matic Suholežnik je s Saranom uspešno preskočil četrtfinalno oviro. Pontault je na prvi tekmi ugnal s 30:26, na napredovanje pa je zadoščal tudi domač poraz s 33:31. Slovenski krožni napadalec je na prvem obračunu zadel trikrat, na drugem pa se ni vpisal med strelce. V polfinalu Saran čakata dvoboja s Selestatom, ki je z zmago na zadnji tekmi v rednega dela tekmovanja svoje polfinalne tekmece na lestvici pahnil na četrto mesto, sam pa se povzpel na tretje. Prva tekma bo na sporedu ta torek, druga pa v soboto.

Med rokometašicami v deželi galskih petelinov je za ekipo Saint-Amand, pri kateri igra Ema Hrvatin, neuspešen teden. Z dvema porazoma proti precej višje uvrščenima ekipama je zdrsnila na zadnje mesto 14-članske lestvice. Do konca tekmovanja preostajata še dva kroga, v katerih se bo Saint-Amand srečal s tekmicami iz sredine lestvice ter neposrednimi konkurentkami v boju za obstanek.

Na Hrvaškem je Aleks Kavčič z Zagrebom le še točko oddaljen od novega naslova prvaka. V finalnem nizu, kjer ekipi igrata do šest osvojenih točk, tja pa sta prenesli točke tudi iz medsebojnih tekem v ligi za prvaka, je Zagreb Nexe ugnal s 33:23. Kavčič je k uspehu prispeval zadetek, na drugi strani pa je statistika Gala Marguča ostala prazna. Naslednja in morda že odločilna tekma bo na sporedu v sredo v Našicah.

Z zmago je sezono na Madžarskem sklenila Erin Novak. Njena ekipa Kisvarda je v zadnjem krogu na gostovanju tesno, z 28:29 ugnala Vasas in si s tem uspehom zagotovila napredovanje na končno šesto mesto.

Na Danskem je Aleks Vlah uspešno začel nastope v končnici. V minulem tednu je najprej sredi tedna Aalborg z zmago proti zasedbi Mors-Thy (34:27) uspešno zaključil nastope v ligi za prvaka, minulo nedeljo pa dobil prvo polfinalno tekmo proti Holstebroju z 28:23. Primorec v dresu branilcev danskega naslova je na prvi tekmi štirim golom dodal tri podaje, na drugi pa dosegel zadetek. Druga tekma polfinalnega niza sledi v sredo, morebitna tretja pa v soboto.

Sklenila se je tudi sezona v moški konkurenci. Borut Mačkovšek je v zadnjem krogu prispeval tri zadetke za zmago z 38:27 proti Komlu, Szeged pa je osvojil drugo mesto.

Na petem mestu sta tekmovanje sklenila Tim Rozman in Tadej Kljun z Balatonfüredijem. Na zadnji tekmi se je pomeril z zasedbo ETO University, obračun pa se je končal z neodločenim izidom (29:29). Kljun je dosegel tri gole, Rozmana zaradi težav s komolcem ni bilo v postavi ekipe, na drugi strani pa je Dean Bombač zadel osemkrat, vratar pa je zaustavil njegov strel za zmago.

Osmo mesto med 14 klubi je pripadlo Gyöngyösu, ki je za slovo od sezone z 32:31 ugnal Eger. Alen Skledar je tokrat večino tekme spremljal s klopi, trener ga je med vratnici poslal le za en strel s sedmih metrov.

V nemškem prvenstvu je Gummersbach s 34:32 zmagal pri Rhein-Neckarju. Tilen Kodrin je za zmagovalce dosegel pet strelov iz prav toliko strelov, Kristjan Horžen pa se ni vpisal med strelce. Dva zadetka Domna Novaka Wetzlarju nista pomagala na gostovanju pri Melsungnu (33:27), svojega dne proti Bietigheimu pa v dresu Stuttgarta ni imel Miljan Vujović, ki je ob porazu s 26:30 zbral štiri obrambe. Statistika Tilna Strmljana v dresu Hannovra proti Magdeburgu je ostala prazna. Slednji je slavil zmago s 34:28.

Na Poljskem se bosta v velikem finalu znova srečali ekipi Wisle in Kielc, ki tudi na drugih polfinalnih tekmah nista imeli večjih težav s tekmeci. Miha Zarabec je za zmago Wisle (20:35) proti Zabrcam dosegel štiri gole, dva je dodal Mitja Janc, Tim Cokan pa ni bil v kadru ekipe. Kielce so bile s 36:26 boljše od Ostrowa, Klemen Ferlin, ki utegne zaradi zdravstvenih težav izpustiti preostanek sezone, ni bil v postavi ekipe.

V Makedoniji Nejca Cehteta in Domna Tajnika čaka ogorčen boj za naslov prvaka. Njun Eurofarm je na vnaprej odigrani tekmi lige za prvaka premagal Butel iz Skopja s 35:26. Cehte je zadel trikrat, Tajnik enkrat. Eurofarm do konca prvenstva čakata odločilni tekmi z Alkaloidom in Vardarjem, ta konec tedna pa bo poprej nastopil na zaključnem turnirju pokalnega tekmovanja.