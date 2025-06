Kavčič hrvaški prvak, Cehte in Tajnik brez makedonskega pokala

Slovenski rokometni reprezentanti končujejo klubske sezone, na Hrvaškem je naslov z Zagrebom osvojil Aleks Kavčič, so v pregledu tedna zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije. V Severni Makedoniji je Eurofarm Nejca Cehteta in Domna Tajnika moral v finalu pokala priznati premoč Vardarju.

Na Danskem se je Aleks Vlah z Aalborgom uvrstil v finale. Serija proti Skjernu se začenja v sredo. Finale se je že začel na Madžarskem in Poljskem. Na Madžarskem je prvo tekmo dobil Veszprem, ki je Szeged Boruta Mačkovška ugnal s 34:32. Slovenski reprezentant je dosegel štiri zadetke iz šestih strelov.

Na Poljskem je po razburljivi končnici Wisla z golom v zadnjih sekundah za 30:29 proti Kielcam povedla z 1:0. Izmed slovenskih reprezentantov je bil na delu le Miha Zarabec, ki je za zmagovalce dosegel dva gola. Pri slednjih trener v ekipo namreč ni uvrstil Mitje Janca in Tima Cokana, medtem ko pri Kielcah Klemen Ferlin ne igra zaradi zdravstvenih težav.

V Španiji si je naslov že pred časom zagotovila Barcelona, na zadnji domači tekmi pa tudi že dvignila pokal prvaka. Cuenco je v gosteh ugnala z 48:35. Domen Makuc je dosegel štiri gole, Blaž Janc zaradi viroze ni igral.

V Franciji je Jože Baznik proti Nimesu z izjemnim odstotkom ubranjenih strelov (41 %) zbral 14 obramb, a je to zadostovalo le za remi (27:27) sosedov na lestvici.

Jože Baznik Foto: Reuters

Nantes, ki ga vrhunec sezone čaka na zaključnem turnirju lige prvakov, na francoskem prizorišču še naprej zaseda drugo mesto, za PSG ima štiri točke zaostanka. Rok Ovniček, ki se na igrišča vrača po poškodbi kolena, je na zadnji tekmi v dobrih 13 minutah vpisal štiri podaje. Na delu je bil v isti ligi tudi Chartres, za katerega Matic Grošelj in Nik Henigman zaradi poškodb nista nastopila.

V polfinalu končnice za napredovanje med prvoligaše se sezona končuje za Matica Suholežnika. Saran je dvakrat izgubil, slovenski krožni napadalec je prvo tekmo končal brez zadetka, na drugi pa bil uspešen enkrat.

Hud boj za obstanek čaka Emo Hrvatin, ki je zadnja dejavna reprezentantka na delu v tujini. Njen francoski klub Saint Amand čakata dve tekmi za obstanek. Trenutno zaseda zadnje mesto na 14-članski lestvici, a so ekipe na repu lestvice tako zgoščene, da ga od desetega mesta ločita le dve točki. Bo pa Primorka tudi prihodnjo sezono članica kluba, saj se je dogovorila za podaljšanje sodelovanja do poletja 2026.

Flensburg si je v četrtek z remijem v nemški ligi privoščil spodrsljaj pri Bietigheimu, nato je za trenutno peto mesto na lestvici ugnal Hannover. Blaž Blagotinšek se na prvi tekmi ni vpisal med strelce, na drugi pa dosegel zadetek. Pri Hannovru je bil v postavi tudi Tilen Strmljan, a je njegova statistika ostala prazna. Enako je bilo nekaj dni poprej ob domačem porazu proti zadnjeuvrščenemu Potsdamu, pri katerem je med vratnicama blestel Mark Ferjan.

Domen Novak Foto: www.alesfevzer.com

Poraz in remi je dosegel Wetzlar Domna Novaka. Najprej je izgubil proti Lemgu, za katerega je Urh Kastelic zbral deset obramb, zatem pa iztržil neodločen izid pri Rhein-Neckarju. Novak je za ekipo, ki zaseda 14. mesto, na obeh tekmah zadel po petkrat.

Dvakrat pa je zmagal Gummersbach. Po trije zadetki Kristjana Horžena in Tilna Kodrina so ekipo popeljali do zmage nad Göppingenom, minulo soboto pa je Gummersbach ugnal še Leipzig. Za trenutno sedmo najboljšo ekipo lige je Kodrin zadel dvakrat, Horžen pa enkrat.

Slabši teden pa je za Miljanom Vujovićem, ki je ob presenetljivi zmagi proti Rhein-Neckarju ostal brez obrambe, ob porazu proti lisicam iz Berlina pa zbral tri. Njegov Stuttgart trenutno zaseda 15. mesto.