Koprčani v boju za elitno rokometno ligo boljši od Radovljičanov

Rokometaši Kopra so dobili prvi dvoboj za nastop v slovenski rokometni eliti v sezoni 2025/26. V domači Bonifiki so si priigrali štiri gole naskoka pred Radovljičani, na tekmi pa se jim je obetala zmaga, s katero bi praktično že lahko potrdili prvoligaški status.

V uvodu dvoboja so gostje z Gorenjske povedli s 5:1, do polčasa pa so gostitelji izid poravnali. Ko so Primorci v drugem delu povedli z 29:22, je vse kazalo na visoko zmago Kopra, a so domači dopustili, da so si gostje priigrali upanje na preobrat v domači dvorani.

Za Koprčane je šest golov dosegel Jaka Moljk, po pet pa Amir Bašić in Sandi Muminović. V vrstah Radovljice so izstopali Drejc Polančec z devetimi goli ter Jošt Maček, Jan in Žan Debelak s po petimi goli.