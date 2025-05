Ljubljančani favoriti, Velenjčani po novo presenečenje

Kultna dvorana na Kodeljevem bo v soboto prizorišče prve finalne tekme v rokometni ligi NLB. Prvi obračun med letošnjimi zmagovalci slovenskega pokala iz Ljubljane in lanskimi državnimi prvaki iz Velenja se bo pričel ob 18. uri. Druga tekma bo 4. junija v Velenju, morebitna tretja pa 8. junija znova v Ljubljani.

V tej sezoni silno ambiciozni rokometaši LL Grosist Slovana so papirnati favoriti finalne serije na dve zmagi. Najboljša ekipa v rednem delu sezone in letošnja zmagovalka aprilskega zaključnega pokalnega turnirja na Kodeljevem je svoje mišice pokazala tudi v drugem delu tekmovanja. V skupini A je osvojila prvo mesto, v polfinalu pa zanesljivo premagala trebanjski Trimo z 2:0 v zmagah.

Uroš Zorman Foto: Guliverimage

"Čeprav smo v očeh mnogih favoriti, se dobro zavedamo kakovosti Velenjčanov. Marsikdo jih je pred polfinalom s Celjani že odpisal, a sam sem vedel, da se ne bodo predali, kar so tudi dokazali. Finala se ne igrajo, temveč zmagujejo. Verjamem, da bodo na Kodeljevo prišli odločeni in pripravljeni. Na koncu si želim predvsem, da zmaga rokomet. Če bo temu tako, bomo zadovoljni vsi," pred prvo finalno tekmo pravi trener ljubljanske ekipe Uroš Zorman, ki bo svojo ekipo skušal popeljati do zgodovinskega prvega naslova državnega prvaka.

Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Zasedba iz Šaleške doline bo naskakovala šesti naslov državnega prvaka po sezonah 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2020/21 in 2023/24. V polfinalu je pripravila lepo presenečenje in ugnala ekipo iz knežjega mesta z 2:1 v zmagah.

"V tej sezoni smo se s Slovanom pomerili že petkrat, zato ne bo veliko skrivnosti. Slovan je upravičeno favorit finala, premore veliko izkušenih in kakovostnih igralcev, ki so telesno izjemno močni. A tudi mi imamo svoj načrt. Dobro se bomo pripravili in skušali prikazati našo najboljšo predstavo. Težko napovem, kako se bo končalo, a vsekakor bomo dali vse od sebe, da presenetimo," je pred finalno serijo dejal strateg Gorenja Zoran Jovičić.

V seriji za končno tretje mesto so rokometaši Celja Pivovarne Laško v sredo premagali Trimo iz Trebnjega s 34:32 (19:17). Druga tekma bo 1. junija v Mokronogu, morebitna tretja pa 6. junija v celjskem Zlatorogu.

