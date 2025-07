Tim Cokan v prihodnje za Slovan

Slovenski rokometaš Tim Cokan se dve sezoni pred iztekom pogodbe na Poljskem vrača v domovino, kjer bo oblekel dres državnega prvaka LL Grosista Slovana, je potrdil njegov zdaj že nekdanji klub Wisla Plock. Štiriindvajsetletnik je v minuli sezoni na Poljskem osvojil državno prvenstvo in superpokal.

Cokan je vrste Wisle okrepil lani poleti, ko je zapustil vrste Celja Pivovarne Laško in podpisal triletno pogodbo. V sezoni 2024/25 je bil z Wislo državni prvak, osvojil pa je tudi superpokal in se v ligi prvakov uvrstil med 12 najboljših ekip.

Desnokrilni igralec je v ligi prvakov dosegel 27 golov, v poljskem prvenstvu pa 37.

"To je bila sezona, polna nepozabnih trenutkov. Ponosen sem na vse, kar smo dosegli, in hvaležen, da sem lahko bil del tega kluba. V prvi vrsti bi se rad zahvalil predvsem navijačem. Vzdušja, ki ga tu ustvarjate, ne bom nikoli pozabil," je v izjavi za klub dejal Cokan.

Od Slovencev sta za Wislo v zadnji sezoni igrala tudi Miha Zarabec in Mitja Janc. Prvi ima pogodbo s Poljaki do konca naslednje sezone, Janc pa do konca tekmovalnega obdobja 2027/28.

