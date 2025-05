Dvoboj med norveškima rokometnima rivalom Kolstadom in Elverumom se je v sredo končal z zmago in lovoriko prvega, a vse skupaj je močno zasenčil neljub dogodek. Trener Kolstada Christian Berge se je med dvobojem zgrudil in padel na klop. Na pomoč je prišlo zdravniško osebje in ga na vozičku odpeljalo na preglede.

The head coach of Kolstad Håndball, Christian Berge, has left the arena in the Norwegian final after health problems.



He is conscious and on his way to the hospital for examination, according to information of @tv2sport.#handball pic.twitter.com/R83C7i26fY