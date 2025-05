Krimovke brez praske osvojile 30. naslov državnih prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja so na zadnji tekmi slovenskega državnega prvenstva s 40:26 premagale Velenjčanke in v zrak dvignile 30. lovoriko za naslov državnih prvakinj. Tudi v tej sezoni domačega prvenstva so bile neporažene.

Naslov so si Krimovke zagotovile že konec aprila, ko so na zaostali tekmi v Velenju slavile z rezultatom 33:21, a pokalna slovesnost je čakala na zadnji domači obračun – tekmo, ki je bila le še pika na i izjemni domači sezoni, v kateri so tigrice ostale neporažene, tako v rednem delu kot v končnici prvenstva.

Foto: Aleš Fevžer

Z novo zvezdico v bogati zbirki trofej Krim Mercator še naprej piše zgodovino slovenskega športa. To je že deveta zaporedna sezona brez poraza v državnem prvenstvu – dosežek, ki v ženskem kolektivnem športu na slovenskih tleh nima primerjave.

Foto: Aleš Fevžer