Vojvodina je po sezoni "premora" vrnila pokalno lovoriko v svoje vitrine. V finalu je z 28:26 premagala ambiciozni Partizan. Miha Kavčič soigralcem ni mogel pomagati, saj okreva po poškodbi dimelj in bo bržčas izpustil preostanek sezone, dodaja Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Med tednom je Eurofarm Pelister doživel prvi poraz v državnem prvenstvu v domači Bitoli. S 35:34 je bil v napeti končnici boljši Vardar, ki je tako prevzel vodstvo v končnici lige. Po hujši poškodbi na svetovnem prvenstvu v začetku leta je bil v postavi Eurofarma prvič Nejc Cehte, a je njegova statistika v okoli 20 minutah igre ostala prazna.

Nejc Cehte je zaigral prvič po hujši poškodbi na svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Domen Tajnik je dosegel šest zadetkov in bil drugi najboljši strelec svoje ekipe. Eurofarm je bil aktiven tudi med vikendom. V Bitoli je gostil četrtfinalno skupino makedonskega pokala in se z dvema zmagama uvrstil v polfinale, potem ko je bil zanesljivo boljši od Kumanovega in Radoviša.

Preobrat Baznikovega Pauca

Jože Baznik je s Paucom v Franciji ob koncu dvoboja zaklenil sv Jože Baznik je ob koncu dvoboja zbral tri obrambe. Foto: Reuters oja vrata na tekmi proti Istresu. Po zaostanku s 27:30 je v zadnji sekundi Pauc ob treh obrambah Baznika dosegel gol za zmago (31:30).

V deželi galskih petelinov je Chartres moral priznati premoč favoriziranemu Montpellieru, ki je bil boljši s 37:30. Za zmagovalce je nekdanji reprezentant Staš Skube dosegel dva zadetka, na drugi strani je Matic Grošelj dosegel štiri, z golom pa se je po daljšem času med strelce znova vpisal tudi Nik Henigman.

Saint Amand v francoskem državnem prvestnvu v ženski konkurenci ni v popolnosti utrdil mesta nad cono izpada. Ob remiju (28:28) proti predzadnjemu Merignacu, ki ga do konca čaka še sedem tekem, ima Saint Amand pet točk prednosti. Ema Hrvatin je zanj na omenjeni tekmi dosegla štiri zadetke.

Hannover prekinil negativni niz

Na Madžarskem sta si nasproti stala Alen Skledar ter Borut Mačkovšek. Slednji je k zmagi Szegeda na gostovanju pri zasedbi Gyöngyös (35:27) prispeval en zadetek, Skledar pa je zbral 11 obramb.

Tudi za Tadejem Kljunom, Timom Rozmanom in Erin Novak je uspešen teden. Prva sta bila z Balatonfüredijem s 25:24 boljša od zasedbe Budakalasz, oba sta dosegla po dva zadetka. Z enakim številom zadetkov je Novak pomagala Kisvardi do uspeha proti Bekescsabaiju (23:19).

Blaž Blagotinšek je trikrat blokiral strele tekmecev. Foto: Guliverimage

V Nemčiji je Miljan Vujović v dresu Stuttgarta gostoval pri Flensburgu z Blažem Blagotinškom. Slednji je ob zmagi z 32:27 vpisal tri blokirane strele, Vujović pa je med vratnicama osmoljencev zbral pet obramb.

Hannover je negativni niz prekinil proti Lemgu. Ob zmagi s 30:29 je Tilen Strmljan ostal brez zadetka, za poražence pa je Urh Kastelic zbral dve obrambi.

Zmage proti najskromnejši ekipi med nemško elito, Potsdamu (31:27), sta se z Gummersbachom razveselila Kristjan Horžen in Tilen Kodrin. Prvi je zabil tri, slednji pa dva zadetka. Tri zadetke je ob porazu proti Magdeburgu za Wetzlar dosegel Domen Novak.

Mitja Janc šestkrat v polno

Na Poljskem je Wisla tudi v drugo zanesljivo ugnala Energo (41:25) in se uvrstila v polfinale tamkajšnjega državnega prvenstva. Mitja Janc je prispeval šest zadetkov, vrnitev v postavo je za dva zadetka izkoristil Tim Cokan, Miha Zarabec pa se ni vpisal med strelce.