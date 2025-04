Uspešna vrnitev Klemna Ferlina, Jože Baznik ostaja v Franciji

Slovenski reprezentančni vratar Klemen Ferlin se je uspešno vrnil na rokometna igrišča. Pretekli konec tedna je s Kielcami postal poljski pokalni prvak, po izjemni predstavi pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca finalne tekme. Pokalni naslov je na Madžarskem osvojil še Borut Mačkovšek. Jože Baznik pa ostaja v Franciji do 2030, so zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.

Klemna Ferlina je poškodba stranske vezi za dlje časa oddaljila od rokometnih igrišč, izpustiti pa je moral tudi drugi ciklus reprezentančnih kvalifikacij za nastop na EP 2026. Znova je zaigral v začetku meseca, pretekli konec tedna pa že blestel. V finalu je branil izjemno in bil na koncu izbran za najkoristnejšega posameznika tekme.

Kielce so Wislo premagale s 27:24 in osvojile prvi pokalni naslov po letu 2021. V dresu zadnje je Miha Zarabec v finalu dosegel tri gole, Mitja Janc se ni vpisal med strelce, Tim Cokan pa ni bil v kadru ekipe.

Aleks Kavčič še poškodovan

Veliki derbi je prinesel tudi finale madžarskega pokalnega tekmovanja. V Tatabanyi sta se srečali ekipi Veszprema in Szegeda. Zadnji, pri katerem se Borut Mačkovšek ni vpisal med strelce, je bil prepričljivejši skozi celoten obračun in slavil zmago z 31:30. Pri Veszpremu je nekdanji reprezentant Gašper Marguč dosegel tri zadetke iz šestih strelov.

Če so na Poljskem, Madžarskem in v Nemčiji (slovenskih predstavnikov ni bilo) že sklenili pokalno tekmovanje, pa to na hrvaškem šele prihaja, in sicer konec meseca. Tam bo nastopil Zagreb, ki je sredi tedna v četrtfinalu izločil Nexe (27:25). Pri serijskem hrvaškem prvaku Aleks Kavčič ni igral, saj si je pred dobrim tednom na prvenstveni tekmi nategnil vez v kolenu in utrpel udarnino kosti. Na drugi strani je statistika Gala Marguča ostala prazna, se pa je desnokrilni rokometaš izjemno izkazal ob vrnitvi v državno prvenstvo. Na tekmi lige za prvaka je brez zgrešenega strela dosegel devet golov, od tega pet s sedmih metrov. Nexe je z 42:27 ugnal Čakovec.

Jože Baznik ostaja v Franciji do poletja 2030. Foto: Reuters

Jože Baznik ostaja v Franciji do 2030

V Franciji za slovenskimi rokometaši ni pretirano uspešen teden. Glavna novica je tako, da je reprezentant Jože Baznik, ki je z dobrimi 31 odstotki ubranjenih strelov trenutno najboljši vratar francoske lige, s Paucem sodelovanje podaljšal za pet sezon, vse do poletja 2030.

Vojvodina je v Srbiji dosegla novo prepričljivo zmago, a v kadru ekipe ni bilo Mihe Kavčiča, ki je zaradi poškodbe dimeljnice najverjetneje že končal sezono. Po poškodbi na tekmi evropske lige proti Portu se je vmes sicer znašel v postavi ekipe na tekmi srbskega prvenstva proti Dinamu, a mu poškodba ne dovoljuje nastopanja.

Barca je v prejšnjem krogu španskega prvenstva proti Granollersu doživela prvi poraz po sezoni 2021/22. Pretekli konec tedna se je že vrnila v zmagovalne tirnice. Blaž Janc je k zmagi s 37:23 proti Benidomu prispeval tri gole, Domen Makuc pa tri podaje.

Klubska tekmovanja v ženski konkurenci so bila zaradi reprezentančnega premora v preteklem tednu zaustavljena, velja pa izpostaviti, da se je na premor kot španska prvakinja podala Blažka Hauptman. Atletico Guardes je namreč s tesno zmago (23:22) proti drugouvrščeni Malagi tri kroge pred koncem potrdil naslov prvaka, drugega v klubski zgodovini in po sezoni 2016/17.

