Miha Pantelič v odboru evropskih rokometnih lig

Na zasedanjih, ki potekajo ob robu zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu, so se zbrali tudi predstavniki evropskih rokometnih lig, ki so opravili volitve za novo štiriletno mandatno obdobje. Med šesterico v odboru je tudi Miha Pantelič, ki je kariero na RZS začel kot direktor ligaških tekmovanj, nedavno pa je nastopil petletni mandat generalnega sekretarja.

"Vesel sem izvolitve v odbor evropskih rokometnih lig, saj sem prepričan, da nam takšno sodelovanje in povezovanje z najboljšimi evropskimi ligami odpira nove priložnosti za razvoj in napredek našega rokometa. Tako bomo lahko aktivno sodelovali pri oblikovanju prihodnosti evropskega rokometa, pri izmenjavi izkušenj in prenosu najboljših praks v Slovenijo ter tako še dodatno okrepili našo ligo, klube in slovenski rokomet," je za RZS dejal Pantelič.

Panteliča so na glasovanju izbrali v delu s predstavniki v absolutni konkurenci, med drugimi je premagal tudi predstavnika uglednih ligaških tekmovanj iz Španije in Francije.

V odboru so ob njem še Šved Nikolas Larsson, Finec Taneli Tiilikainen, Škot Ewan Hunter, Nemec Frank Bohman in Švicar Patrice Hitz.

