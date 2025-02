Slovenske rokometašice desete, rokometaši enajsti

Evropska rokometna zveza (EHF) je po moškem svetovnem prvenstvu objavila nove reprezentančne lestvice, na katerih so upoštevani dosežki zadnjih štirih let. Slovenske rokometašice so na desetem, slovenski rokometaši pa na 11. mestu.

Uspehi na zadnjih tekmovanjih jasno kažejo, da so pri ženskah najboljše Norvežanke, pri moških pa štirikratni zaporedni svetovni ter olimpijski prvaki Danci.

Pri ženskah so na drugem mestu Francozinje, na tretjem pa Danke, pri moških so drugi Francozi, tretji pa Nemci. Zaostanek Slovencev za Islandci in Španci, ki so pred njimi, ni velik.

Slovenke za malo zaostajajo za devetimi Špankami, več pa že za osmimi Črnogorkami.

Pri uvrstitvah sta upoštevani zadnji dve evropski in zadnji dve svetovni prvenstvi, rezultatov olimpijskih iger, na katerih so bili Slovenci četrti, pa lestvica na zajema.