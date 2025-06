Slovenski rokometni reprezentanci do 21 let je uspel velik dosežek, na svetovnem prvenstvu na Poljskem se je uvrstila v četrtfinale. Na zadnji tekmi pred končnico je s 37:31 ugnala Madžarsko in tako še naprej ostaja neporažena. Četrtfinalni tekmec Slovencev bo znan po dvoboju med Danci in Ferci.

Izbrana vrsta, ki jo vodi Klemen Luzar, asistirata pa mu nekdanja reprezentanta Marko Oštir in Aleš Anžič, se je na letošnje tekmovanje odpravila s skromnimi cilji.

Po 15. mestu na lanskoletnem domačem evropskem prvenstvu je sicer upala na preboj v drugi del tekmovanja, v zgornjo polovico med 32 sodelujočimi reprezentancami, zdaj pa bo nastopila med najboljšo osmerico, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Mladi Slovenci so sredi prejšnjega tedna mundial v Plocku začeli z remijem proti prvim favoritom skupine prvega dela, Norvežanom (33:33), proti katerim jim je uspelo nadomestiti osem golov zaostanka. Vrnitev jim je dala dodatnega zagona, s katerim so nato v petek nadigrali gostitelje Poljake (31:21), ki so se ob bok Slovenije postavili z izborom skupine v delno delegiranem žrebu. V soboto so za napredovanje med 16 najboljših ekip suvereno odpravili še bronasto reprezentanco Južnoameriškega prvenstva, Urugvaj (37:19).

Začetek tega tedna je prinesel boja za četrtfinale. Velik korak proti končnici so slovenski rokometaši naredili s ponedeljkovo zmago na izjemno izenačeni tekmi proti Avstriji. Odločitev je bila negotova vse do konca, severni sosedje so imeli v zadnjih sekundah na voljo strel za izenačenje, a so Slovenci na koncu slavili z 28:27.

Veselje ob preboju v četrtfinale med svetovno elito se je v slovenskem taboru lahko začelo že pred zadnjo tekmo z Madžarsko. Na prvem torkovem obračunu sta se namreč Norveška in Avstrija razšli z neodločenim izidom (27:27), s čimer je zadnja izgubila možnosti za napredovanje, tega pa so si priborili Skandinavci in Slovenci.

V slovenski vrsti je proti Madžarom 11 zadetkov iz prav toliko strelov dosegel Aljuš Anžič in bil izbran za igralca tekme. Po štiri gole so dodali Lucijan Korošec, Luka Muhić in Lun Ključanin.

Luzar: Izjemen rezultat

"Uspelo nam je doseči izjemen rezultat. Pokazali smo, da našo ekipo krasi močan ekipni duh. S kolektivno igro smo prišli do četrtfinala. Verjamem, da bomo pred končnico ostali hladnih glav, a ohranili vroče srce. Še naprej želimo biti prava ekipa na igrišču in zunaj njega, tako kot do zdaj. Obljubim lahko samo to, da se bo ekipa borila do zadnjega atoma moči," je o zmagi nad Madžari za RZS dejal glavni trener Luzar.

"Uspelo nam je doseči izjemen rezultat. Pokazali smo, da našo ekipo krasi močan ekipni duh. S kolektivno igro smo prišli do četrtfinala." Foto: Celje PL

Z napredovanjem v končnico Slovence čaka selitev iz Plocka v dobrih 300 kilometrov oddaljen Sosnowiec, v neposredni bližini Katovic. V četrtkovem četrtfinalu se bodo pomerili z ekipo, ki bo po sredini medsebojni tekmi Danske in Ferskih otokov imela skromnejši izkupiček. Obe sta do zadnjega kroga drugega dela zbrali po štiri točke, boljša razlika med danimi in prejetimi zadetki, ki bi krojila njuno razvrstitev v primeru remija, pa je na strani Dancev.

Dve bronasti odličji

Slovenija je na svetovnih mladinskih prvenstvih prvič nastopila leta 1995 v Argentini, letos pa sodeluje že 13. v zgodovini. Največja uspeha je dosegla leta 2003 v Braziliji in 2009 v Egiptu, ko je osvojila bronasto kolajno. Nastopila je še v Turčiji 1997 (20. mesto), Švici 2001 (16. mesto), Madžarski 2005 (8. mesto), Severni Makedoniji 2007 (8. mesto), Grčiji 2011 (8. mesto), Bosni in Hercegovini 2013 (9. mesto), Alžiriji 2017 (9. mesto), Španiji 2019 (6. mesto) in Nemčiji ter Grčiji 2023 (20. mesto).