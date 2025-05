Slovenski rokometaši kvalifikacije sklenili brez praske

Slovenski rokometaši so v Celju odigrali še zadnjo kvalifikacijsko tekmo za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Danskem, Švedskem in Norveškem. V kultni dvorani Golovec so s 36:30 ugnali Estonce in postavili nov mejnik. Prvič v zgodovini so kvalifikacijski ciklus končali s 100-odstotnim izkupičkom. Na drugi tekmi skupine je Severna Makedonija s 26:17 ugnala Litvo in se, ob enakem številu točk, zaradi boljšega razmerja na medsebojnih srečanjih zavihtela na drugo mesto. Na EP so napredovali oboji, saj je bila Litva ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so si 15. nastop na celinskem tekmovanju, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto v norveškem Oslu, danskem Herningu ter švedskem Malmöju in Kristianstadu, izborili že po štirih tekmah. Po sredini zmagi v Vilniusu proti Litovcem so dokončno osvojili prvo mesto v skupinskem delu tekmovanja, za slovo pa so v knežjem mestu premagali še Estonce.

Elitna slovenska rokometna izbrana vrsta je prvič v zgodovini kvalifikacijski ciklus za EP končala s samimi zmagami. V kvalifikacijski skupini 1 je po dvakrat premagala Litvo, Severno Makedonijo in Estonijo. Svoje tekmece v skupinskem delu EP bo dobila na četrtkovem žrebu, ki se bo v Herningu pričel ob 18. uri.

Slovenija je najboljši izid na svojih dosedanjih štirinajstih evropskih prvenstvih dosegla na domačem zaključnem turnirju 2004, ko je po finalnem porazu proti Nemčiji osvojila odličje srebrnega leska. Drugi najodmevnejši izid je dosegla na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020, ko je tekmovanje končala na četrtem mestu, na svojem zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 pa je osvojila šesto mesto.

Uroš Zorman je z varovanci zabeležil šesto zmago na prav toliko tekmah. Foto: Filip Barbalić

Zorman je za zadnji kvalifikacijski tekmi v tem tednu spočil veliko večino nosilcev igre, njegovi varovanci s širšega seznama pa niso imeli resnih težav z obema tekmecema z Baltika. Sredi tedna so v Vilniusu zmagali z 31:28, danes pa so bili v kultnem Golovcu boljši še od Estoncev.

Slovenski rokometaši so imeli uvodoma nekaj težav s tekmeci z Baltika, po zaostanku 0:2 in 1:3 pa so le uredili svoje vrste. V peti minuti so po golu Tarika Mlivića prvič na tekmi povedli s 4:3, od tedaj naprej pa imeli rezultatski nadzor nad svoji zadnjimi kvalifikacijskimi tekmeci.

V 22. minuti so povedli z 18:9, kar je bila tudi njihova najvišja prednost na tekmi, nato pa malce popustili, tako da so na veliki odmor odšli s prednostjo petih golov (20:15).

V nadaljevanju so imeli vzpone in padce v svoji igri, zaradi pomanjkanja treningov in prvega dvoboja v tej zasedbi tudi nekaj težav z uigranostjo, v celoti pa so bili boljši od Estoncev in zasluženo vknjižili šesto zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu.

Na današnji tekmi sta bila v slovenski izbrani vrsti najbolj učinkovita Tim Cokan in Uroš Knavs, ki sta dosegla po pet golov, medtem ko je vratar Miljan Vujović zbral enajst obramb.

Kvalifikacije za EP 2026, 6. krog

Nedelja, 11. maj: