Uroš Zorman: Ne gremo na izlet

Pred slovenskimi rokometaši sta zadnji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu. Varovanci Uroša Zormana so si vstopnico za prvenstvo stare celine že zagotovili, tako da bodo v sredo proti Litvi (v Vilni) in v nedeljo proti Estoniji (v Celju) nastopili v pomlajeni zasedbi, saj je kar nekaj nosilcev igre dobilo prosto. Slovenci so odločeni, da z dvema zmagam potrdijo prvo mesto, ki pri žrebu prinaša ugodnejše izhodišče.

Slovenski rokometaši so si sredi marca z dvema zmagama nad Severno Makedonijo že pred zadnjima dvobojema zagotovili mesto na sklepnem turnirju evropske elite, ki ga bodo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto gostile Danska, Švedska in Norveška. Po štirih tekmah so pri polnem izkupičku. Z osmimi točkami v skupini 1 zanesljivo vodijo. S šestimi jim sledijo Litovci, dve so zbrali Makedonci, Estonija pa je še brez točk.

"Poznala se nam bo rahla neuigranost, a ..."

Selektor Uroš Zorman bo tako za zadnji kvalifikacijski tekmi številnim nosilcem igre namenil počitek, na tokratni reprezentančni akciji bodo tako sodelovali številni novi obrazi.

"Od fantov pričakujem kar največjo mero borbenosti in želje, da bodo, kot radi rečemo, grizli parket. Zagotovo se nam bo poznala rahla neuigranost, a na to kaj veliko vpliva nimamo. Do tekme v Litvi bomo dva treninga opravili v Ljubljani in enega v Vilni," je na nedeljskem zboru dejal selektor Zorman

Gaberšek se veseli ponujene priložnosti

"Vpoklic je bila prijetna, lepa stvar. Ravno sem bil na klubskem treningu v fitnesu, ko je prispelo obvestilo. Vsi, ki smo na pripravah, bomo poskušali izkoristiti ponujeno možnost. Z večino fantov sem v preteklosti že sodeloval. Veselim se tega kvalifikacijskega tedna, v katerem gremo po dve zmagi, zanju bomo naredili vse," pravi vratar Celja Pivovarne Laško Gal Gaberšek, sicer eden od štirih vabljenih igralcev, ki uradnega reprezentančnega nastopa še nimajo.

"Nikoli ni bilo govora, da bi v Litvo šli le na izlet"

Proti Litovcem, ki so jih Slovenci novembra v Velenju premagali s 36:25, bi si z neodločenim izidom ali zmago dokončno zagotovili prvo mesto v skupini. To pri kasnejšem žrebu skupin prvega dela evropskega prvenstva – na sporedu bo 15. maja v Herningu na Danskem – prinaša ugodnejše izhodišče.

"Nikoli ni bilo govora, da bi v Litvo šli le na izlet. Kar najbolje se bomo pripravili na tekmece in dvoboj začeli po najboljših močeh. Dvoboj bo za nas prvi finale tedna, potem bomo gledali naprej. Ne glede na zasedbo želimo kvalifikacije končati tako, kot se od nas pričakuje," je pred prvo tekmo dodal selektor.

Makuc: Po prvo mesto in višji boben

Litovci so med elito zadnjič nastopili na Madžarskem in Slovaškem leta 2022, pred tem pa bili del nje le še leta 1998 v Italiji. Da bi bili v sredo proti Sloveniji kar najbolj uspešni, so dvoboj postavili v dvorano Twinsbet, drugi največji tovrstni športni objekt v Litvi, ki sprejme okoli deset tisoč navijačev.

"Na prvi medsebojni tekmi z Litvo v Velenju je bilo najpomembnejše, da smo osvojili obe točki in tako dobro začeli kvalifikacijske nastope. Zdaj bo šlo za prvo mesto v skupini, ki prinaša višji boben pri žrebu. To bo v sredo naš cilj," pred potjo na Baltik odločno sporoča Domen Makuc.

Tekma z Litvo se bo v sredo začela ob 18. uri, nedeljska v Celju proti Estoniji bo prav tako na sporedu ob 18. uri.