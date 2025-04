Slovenska moška rokometna reprezentanca si je po dveh zmagah proti Severni Makedoniji ter po eni proti Estoniji in Litvi že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta v Skandinaviji. Selektor Uroš Zorman bo na zadnjih dveh majskih kvalifikacijskih tekmah v Vilniusu in Celju spočil številne nosilce igre.

Petinštiridesetletni Ljubljančan bo priložnost za dokazovanje na zadnjih dveh tekmah v skupini 1 ponudil svojim kandidatom s širšega reprezentančnega seznama. Ti se bodo 7. maja najprej v Vilniusu pomerili proti Litovcem, štiri dni kasneje pa bodo v Celju gostili Estonce.

Proti reprezentancam z Baltika bodo tako manjkali praktično vsi igralci z letošnjega svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, vključno s prvimi zvezdniki, kot so Blaž Janc, Aleks Vlah, Borut Mačkovšek, Klemen Ferlin, Blaž Blagotinšek in mnogi drugi. Od igralcev z letošnjega mundiala bodo na zadnji akciji igrali le Domen Makuc, Kristjan Horžen, Staš Slatinek Jovičič in Tadej Kljun.

Priložnost mladim

"Ker smo si nastop na zaključnem turnirju zagotovili že pred zadnjim kvalifikacijskim oknom, smo se odločili, da na prihodnji reprezentančni akciji pomladimo ekipo in priložnost ponudimo igralcem, ki doslej niso imeli velike minutaže oziroma v zadnjem času niso bili na reprezentančnem seznamu," je na novinarski konferenci uvodoma dejal Zorman.

"Verjamem, da bomo na zadnjih dveh tekmah pokazali pravi obraz in kvalifikacijski ciklus zaključili na najboljši možni način," je še dodal Zorman in priznal, da je na svoj seznam želel uvrstiti še pet ali šest igralcev, a se je moral odločiti za 20-erico.

Foto: RZS

Slovenci z maksimalnim izkupičkom

Slovenija je po štirih odigranih tekmah v skupini 1 zbrala vseh možnih osem točk. Litva ima šest, Severna Makedonija dve, Estonija pa je brez točk.

Slovenija si je v tem kvalifikacijskem ciklusu izborila že 15. nastop na celinskem tekmovanju. Najboljša je bila na domačem evropskem prvenstvu 2004, ko je osvojila srebrno kolajno. Drugi najbolj odmeven izid je dosegla na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020, ko je zasedla četrto mesto, na svojem zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 pa je tekmovanje končala na šestem mestu.

Žreb bo septembra

Žreb skupin za evropsko prvenstvo, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto na Danskem, Norveškem in Švedskem, bo na sporedu 2. septembra. Tekmovanje bo potekalo v danskem Herningu, norveškem Oslu ter v švedskem Malmöju in Kristianstadu.

Slovenija je po štirih odigranih tekmah v skupini 1 zbrala vseh možnih osem točk. Foto: Aleš Fevžer

Na Zormanovem seznamu za tekmi proti Litvi in Estoniji so:- vratarji: Gal Gaberšek (Celje Pivovarna Laško), Alen Skeldar (Gyöngyösi Kezilabda) in Miljan Vujović (Stuttgart);- krilni igralci: Tim Cokan (Wisla PLock), Uroš Knavs (Riko Ribnica), Gal Marguč (Nexe Našice), Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško) in Staš Slatinek Jovičič (LL Grosist Slovan)- zunanji igralci: Matic Grošelj (Chartres), Mitja Janc (Wisla Plock), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Domen Makuc (Barcelona), Vid Miklavec (Trimo Trebnje), Uroš Milićević (Celje Pivovarna Laško), Tarik Mlivić (LL Grosist Slovan) in Domen Tajnik (Eurofarm Pelister);- krožni napadalci: Jernej Drobež (Gorenje Velenje), Lan Grbić (Trimo Trebnje), Kristjan Horžen (Gummersbach) in Stefan Žabić (LL Grosist Slovan).