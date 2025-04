Celjani le do točke v Slovenj Gradcu, Velenjčani ugnali Loko

Obračun rokometašev iz Slovenj Gradca in Celja se je po hudem in enakovrednem boju končal brez zmagovalca. V razburljivi končnici je kazalo na zmago gostov, ki so v 56. minuti imeli dva gola prednosti (27:25), zlata vredno točko pa sta gostiteljem priigrala Uroš Štumpfl in Rok Cvetko, ki je izenačujoči gol dosegel 50 sekund pred koncem dvoboja.

Večji del prvega polčasa je minil v znamenju varovancev portugalskega trenerja na celjski klopi Paula Pereire, ki so si po golu Tadeja Mazeja v 24. minuti priigrali že šest golov prednosti (13:7). V končnici prvega dela pa se jim je povsem zaustavilo, Korošci so naredili delni izid 6:0 in polčas zaključili z neodločenim izidom (13:13).

V drugi polovici tekme se je v Slovenj Gradcu prašilo na vse strani. Ekipi sta se neprestano izmenjavali v vodstvu, rahla pobuda pa je bila na strani domačinov, ki so dvakrat povedli za dva gola (19:17, 20:18).

V prelomnih trenutkih dvoboja je bolje kazalo Celjanom. V 48. minuti so po golu Andraža Makuca povedli s 24:23, po zadetku Uroša Milićevića pa štiri minute pred koncem s 27:25. A gostitelji se niso predali, 50 sekund pred koncem dvoboja so po golu Cvetka izenačili, nato pa še ubranili zadnji napad Celjanov.

Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Kristijan Eskeričić s šestimi in Vid Kačičnik s petimi goli, pri gostih pa je bil strelsko najbolj razpoložen Filip Rakita s šestimi zadetki.

Velenjčani do druge zmage

Zdesetkani Velenjčani so dosegli drugo zmago v skupini A za prvaka in se po nepopolnem krogu vodilnim Ljubljančanom, ki bodo v soboto gostovali v Novem mestu, približali na dve točki. Škofjeločani so brez osvojene točke na zadnjem mestu.

Urban Pipp je k zmagi Velenja prispeval šest golov. Foto: Filip Barbalić

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so takoj prevzeli vajeti igre v svoje roke in bili v ospredju, tudi po zaslugi vratarja Matevža Skoka, ki je v prvi polovici tekme ubranil sedem strelov. V 23. minuti so imeli že šest golov prednosti (12:6), na veliki odmor pa so se odpravili s +4 (15:11).

V drugem polčasu so v 38. minuti po golu Malika Tatarja povedli z 20:14, v zadnjih 20 minutah pa niso bili tako prepričljivi. Gorenjci so jim po golu Vida Šebalja v 55. minuti povsem zadihali za ovratnik (24:25), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so se gostitelji le zbrali in osvojili načrtovani točki.

V velenjski ekipi sta bila najučinkovitejša Urban Pipp s šestimi in Anže Blagotinšek s petimi goli, Skok pa je skupno zbral 14 obramb. V škofjeloški zasedbi je Šebalj dosegel šest zadetkov, vratar Tilen Grudnik pa je zbral 12 obramb.

Liga NLB, drugi del, 3. krog

Petek, 11. april:

Sobota, 12. april:

Lestvica:

