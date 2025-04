Slovenske rokometašice v Laškem začele priprave za Srbkinje

Slovenska izbrana vrsta se je zavoljo zaključnega turnirja v Ljubljani šele v nedeljo zvečer zbrala v Laškem. Selektor Dragan Adžić je za razliko od prejšnjih akcij današnji trening začel z vsemi vabljenimi igralkami. Med njimi sta tudi Ema Hrvatin in Nina Zulić, ki sta bili primorani zadnje akcije izpustiti zaradi smole s poškodbami in boleznimi, naknadno pa je vabilo prejela še levokrilna rokometašica Ana Jeras.

Foto: Bor Slana/STA

"Poleg Zulić in Hrvatin je v polnem pogonu z nami tudi Novak, ki smo ji na zadnji reprezentančni akciji namenili počitek za sanacijo kronične poškodbe stopala. Z vsemi tremi povratnicami smo dobili večjo rotacijo zunanjih igralk, s katero bo zagotovo lažje vzdržati pritiske tekmic," je na ponedeljkovem dogodku za medije dejal Adžić.

"Verjamem, da bomo tokrat še močnejši kot na prejšnjih zborih. Veliko bomo delali na regeneraciji, da dekleta čim bolj sveža pričakajo sredino tekmo. Detajlom o srbski reprezentanci smo se začeli posvečati že v prejšnji akciji, tudi del naših deklet je že imel priložnost igrati proti najboljšim srbskim posameznicam," je pred sredinim obračunom v Celju še zaupal Adžić.

Nina Zulić Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Vrnitve na reprezentančne priprave se je zelo razveselila tudi Zulić, ki je za izbrano vrsto nazadnje zaigrala oktobra 2023. "Pričakalo me je lepo vzdušje. Tekma se hitro približuje, zato moramo izkoristiti vsak skupen trenutek. Komaj že čakam sredino tekmo, kjer se bomo skušale prikazati v čim boljši luči. Verjamem, da bomo v dvorani Golovec imele super podporo s tribun," je povedala Zulić, ki je od zadnjega nastopa postala mama, nazadnje pa ji je povratek preprečil zlom prsta na roki.

Slovenke, ki so po veliki pomladitvi ekipe konec lanskega leta z nastopi na evropskem prvenstvu izredno navdušile, pri žrebu neposrednih tekmic za nastop na mundialu niso imele sreče. Ples kroglic jim je v boju za nastop na 10. zaporedni nastop na največjih tekmovanjih dodelil verjetno najzahtevnejše tekmice.

Srbkinje v zadnjih letih niso beležile vidnejših rezultatov in so v novo leto krenile v precej osveženi zasedbi. Ekipo je na selektorskem stolčku prevzel Norvežan Bent Dahl, v ekipo pa se je vrnilo kar nekaj izvrstnih rokometašic, ki so se pred tem reprezentančnemu dresu odpovedale.

Med njimi velja izpostaviti stare znanke slovenskih igrišč, 37-letno organizatorko igre Andreo Lekić, robustno in visokoraslo 35-letno krožno napadalko Dragano Cvijić in 36-letno desnokrilno rokometašico Katarino Krpež Šlezak.

Nuša Fegic Foto: Guliverimage

Da se slovenske rokometašice ne bojijo nobenih tekmic, so že dokazale na lanskem EP. In nič drugače ne bo na obračunih tega tedna. "Ohraniti moramo sproščenost, igrivost in povezanost, ki so nas krasile skozi EP. Bo pa potrebno sedaj dodati še kanček več. Pred nami sta dve tekmi, kjer moramo pokazati vse kar znamo in v vsakem trenutku ohraniti mirne glave. Dobro se zavedamo, kaj ta obračuna prinašata ali odvzemata. Osredotočene in izredno smo motivirane, da se prebijemo na SP," je dodala Nuša Fegic, ki se je po jesenski igralski rošadi pridružila reprezentanci in čez noč postala eden njenih najpomembnejših členov.

Na SP bo potovala reprezentanca, ki bo boljša v seštevku obeh tekem. Po prvi tekmi v Celju se bodo slovenske rokometašice proti Boru odpravile že v petek.

Na Adžičevem seznamu so vratarke Dijana Đajić, Karin Kuralt in Maja Vojnovič, krilne igralke Ema Abina, Tinkara Kogovšek, Živa Čopi, Ema Marija Marković in Ana Jeras, zunanje igralke Ema Hrvatin, Nina Zulić, Ana Abina, Erin Novak, Tjaša Stanko, Nuša Fegic, Špela Bajc in Ivona Barukčić ter krožne napadalke Manca Jurič, Nataša Ljepoja in Lana Puncer.

Preberite še: