Šestkratni zmagovalec lige prvakinj Györ je na uradni spletni strani zapisal, da bo od poletja njihov dres nosila kapetanka slovenske reprezentance in trenutno igralka Krim Mercatorja Tjaša Stanko. S tem so postavili zadnji kamenček v igralski mozaik za prihodnjo sezono.

Stanko, ki je bila na zadnjem evropskem prvenstvu izbrana all-star ekipa turnirja, je nove delodajalce prepričala "z rutinirano, hitro in zanesljivo igro". "Gre za rokometašico, ki lahko igra na več položajih. Dobro jo poznamo, vemo, česa je sposobna, pomembno pa je bilo tudi dejstvo, da že vrsto let igra v ligi prvakinj in ima dovolj rutine, da nam pomaga. Z njenim prihodom je ekipa za naslednje leto popolna," je v klubski mikrofon direktor kluba Péter Endrődi.

Takole se je Györ zmage v ligi prvakinj veselil lani, ko je zanj še igrala Ana Gros. Foto: Guliverimage

"Pogodbo sem podpisala z velikim veseljem, saj je do mene pristopil najboljši klub v ženskem rokometu. Zavedam se položaja in ciljev kluba. Vem, da v Györu nikoli ni lahko igrati, saj so pričakovanja nenehno visoka. Tukaj se je treba boriti za vsako minuto igre, a rada imam izzive. Od poletja bom ekipi poskušala pomagati po najboljših močeh," je za uradno spletno stran 17-kratnega madžarskega prvaka dejala 27-letna zunanja igralka.