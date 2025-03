Krimovke pred izjemno zahtevno nalogo

Ludwigsburg, katerega članica je tudi nekdanja krimovka Valentina Klemenčič, ki na prvi tekmi ni igrala, je pred domačimi gledalci prišel do gromozanske prednosti, ki jo bo zasedba Ambrosa Martina le stežka izničila.

Skupne zmagovalke slovensko-nemškega obračuna se bodo v četrtfinalu pomerile z Györom. Madžarska ekipa je doslej šestkrat slavila v ligi prvakinj, nazadnje v minuli sezoni 2023/24.

V drugih treh parih bojev za četrtfinale imata visoko prednost s prvih tekem tudi CSM Bukarešta (34:24) in Odense (33:20) v bojih z Rapidom Bukarešto in Storhamarjem, medtem ko je še povsem odprt obračun med Podravko in Brestom, Hrvatice so prvi boj dobile s 27:26.

V četrtfinalu so ob Györu že tudi Metz, Ferencvaros in Esbjerg.

Rokometna liga prvakinj, dodatni boji za četrtfinale, povratne tekme

Sobota, 29. marec:

Nedelja, 30. marec: