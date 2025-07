Krimovke pozdravile srbsko povratnico, vratarko, ki dosega tudi zadetke

Srbska rokometašica Jovana Risović je Krimov dres nosila tri sezone (2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023) in bila v tem obdobju zelo pomemben člen ekipe. Ljubitelji rokometa v Ljubljani so si jo zapomnili po številnih, tudi odločilnih obrambah v EHF Ligi prvakinj, prav tako pa se je izkazala tudi za karakterno izjemno pozitivno osebo, ob tem pa poskrbela še za prav poseben dosežek, saj je kot vratarka za Krim Mercator dosegla tudi štiri zadetke. Pred vrnitvijo v Slovenijo je dve sezoni branil za romunsko Craiovo.

"Vesela sem, da se vračam v tako velik klub, kot je Krim Mercator. Na klub me vežejo zelo lepi spomini, Ljubljano pa čutim kot svoj drugi dom. Veselim se, da bom znova del te ekipe in da bomo v novi sezoni skupaj poskušali doseči rezultate, na katere bomo ponosni," je po sklenitvi sodelovanja povedala 31-letna Risović, ki bo tako v sezoni 2025/26 sestavljala vratarsko trojko z Majo Vojnovič in obetavno slovensko reprezentantko Dijano Đajić. Dosedanja vratarka Krima Amra Pandžić se je odločila za zaključek profesionalne kariere.