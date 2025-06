RK Brest Bretagne je sporočil, da se vsaj za dve sezoni v klub vrača izkušena slovenska rokometašica Ana Gros. "Pri 34 letih se vrača v klub, ki ga dobro pozna in v katerem je pustila velik pečat," so zapisali v sporočilu za javnost. Za Brest je igrala med letoma 2018 in 2021, ko so osvojile francoski naslov in igrale v finalu lige prvakov. Postala je tudi najboljša strelka kluba in bil MVP francoskega prvenstva.

𝐄𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫... 𝐀𝐧𝐚 𝐆𝐑𝐎𝐒 ! ✍🏼



2025/2027 🤗



🤝 Réséo | Partenaire recrutement | pic.twitter.com/4lW1aJfMjg — BBH officiel (@BBH_Officiel) June 23, 2025