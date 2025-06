Vodenje članske ekipe ženskega rokometnega kluba iz Ljubljane, Krima Mercatorja, bo v prihodnjih treh sezonah prevzel 33-letni Žiga Novak, slovenski strokovnjak z izkušnjami doma in v tujini, so potrdili v klubu. Ambrosio Martin, ki je ekipo vodil v drugem delu sezone, bo s svojimi bogatimi izkušnjami odslej pomagal klubu kot svetovalec.

Novak je bil nazadnje pomočnik trenerja Martina, pred tem pa Dragana Adžića, še prej pa je kot pomočnik deloval na Madžarskem pri Siofoku ter mlajših reprezentancah Katarja in Slovenije. Deloval je sicer tako v moškem kot v ženskem rokometu.

Žiga Novak Foto: Krim Mercator Njegove prve izkušnje s klubom iz Ljubljane segajo že v sezono 2014/15, ko ga je kot študenta Fakultete za šport v strokovni štab prve ekipe Krima Mercatorja povabila takratna trenerka Marta Bon, so zapisali pri krimovkah. Ta bo v prihodnje prevzela vodenje celotnega strokovno-športnega dela kluba.

"Vesel sem, da mi je vodstvo kluba zaupalo delo glavnega trenerja ter da sem dobil priložnost voditi takšno ekipo, kot je Krim Mercator. Upam in prepričan sem, da bo naše sodelovanje dolgo in uspešno," je ob prevzemu vodenja krimovk za klubsko spletno stran dejal Novak.

Pričakovanja ima visoka

Privabila ga je tudi prenovljena, razvojno usmerjena strategija kluba. "Ta ideja mi je zelo blizu in všeč. Konec koncev je bila podobna usmeritev tudi pri izbiri mene kot trenerja. Prepričan sem, da je začrtana smer prava."

"Seveda se nekaterih stvari ne da narediti čez noč in izpeljati na hitro, bo pa naslednja sezona korak v smeri, ki si jo v prihodnjih letih želimo še nadgrajevati. Zame kot trenerja to prinaša drugačen izziv, ker je treba narediti maksimum znotraj okvirjev takšne strategije. To hkrati lahko tudi pomeni, da objektivno težko pričakuješ zgolj vrhunske rezultate, čeprav imam sam postavljeno letvico zelo visoko – verjetno višje, kot je realnost," je ambiciozno smer povzel novi trener.

"Pri izbiri glavnega trenerja smo se odločili za strokovnjaka, ki dobro pozna okolje in razume našo vizijo. Verjamemo, da ima Žiga Novak tako strokovne kot osebnostne kompetence, s katerimi lahko ustrezno vodi razvoj nove generacije Krimove ekipe. Ekipo bomo v prihodnjih sezonah gradili na kombinaciji izkušenih igralk z močno karakterno komponento ter mladih, obetavnih rokometašic, ki si želijo rasti, napredovati in uresničevati klubsko filozofijo," so zapisali pri klubu.

Foto: Krim Mercator

Prenovljen tudi strokovni štab

Skupaj z Novakom bo ekipo vodil tudi prenovljen strokovni štab. Pomočnik trenerja je postal Vanja Kralj, ki je bil nazadnje trener kadetske reprezentance Katarja, prav tako je bil pomočnik trenerja moške mladinske reprezentance, ki je leta 2018 osvojila naslov evropskih prvakov.

Trener vratark ostaja Aljaž Pavlič, za telesno pripravo bo še naprej skrbel kineziolog Marko Felja, vodja zdravstvene službe pa bo tudi v prihodnje Adi Muharemović.

Krim Mercator ima kot eden izmed devetih klubov tudi v prihajajoči sezoni že zagotovljeno mesto v elitni ligi prvakinj.

Preberite še: