Le nekaj dni po tem, ko je padel zastor nad evropsko klubsko sezono 2024/25, je EHF objavil seznam klubov, ki bodo v sezoni 2025/26 nastopali v EHF Ligi prvakinj. Med izbrano družbo klubov, ki ima mesto med elito že zagotovljeno, je tudi Krim Mercator. Ljubljanski klub bo namreč v tem tekmovanju nastopil že 31. sezono zapored, s čimer je absolutni rekorder.

Poleg Krimovk bodo v novi sezoni EHF Lige prvakinj nastopili še Györ (Mad), Odense (Dan), Esbjerg (Dan) in Metz (Fra) – vsi štirje so bili tudi udeleženci nedavnega zaključnega turnirja četverice v Budimpešti – ter Ludwigsburg (Nem), Budućnost (Črna gora), Storhamar (Nor) in CSM Bukarešta (Rom).

Za preostalih sedem mest na tekmovanju se poteguje deset klubov: Podravka (Hrv), Ikast (Dan), Brest (Fra), Borussia Dortmund (Nem), FTC, Debrecen (oba Mad), Sola, Tertnes (oba Nor), Gloria Bistrita in Baia Mare (oba Rom).

Dokončni seznam klubov bo znan 24. junija, žreb skupin pa bo 27. junija. Sistem tekmovanja tudi v novi sezoni ostaja nespremenjen: ligo prvakinj 2025/26 bo tvorilo 16 klubov, razdeljenih v dve skupini po osem.

