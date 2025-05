Rokometašice Györa in Odenseja v velikem finalu lige prvakinj

Rokometašice madžarskega Györa in danskega Odenseja so finalistke zaključnega turnirja evropske lige prvakinj v Budimpešti. Györ je bil na prvi polfinalni tekmi boljši od danskega Esbjerga z 29:28 (17:15), Odense pa na drugi po podaljšku od francoskega Metza z 31:29 (27:27, 13:16).

Madžarska ekipa se je enajstič uvrstila v veliki finale lige prvakinj. V letih 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 in 2024 je zmagala, v letih 2009, 2012, 2016 in 2022 pa je bila osmoljenka najbolj prestižnih tekem. Danska zasedba bo prvič igrala v velikem finalu najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini.

Györ je na prvem polfinalnem obračunu v madžarski prestolnici po hudem boju ugnal Esbjerg, ki je tudi na lanski polfinalni tekmi tesno (23:24) klonil proti Györu. Pri madžarski ekipi sta bili najbolj učinkoviti Nizozemka Dione Housheer s sedmimi in Francozinja Estelle Nze Minko s petimi goli, pri danski zasedbi pa Norvežanka Henny Reistad s sedmimi zadetki. Njena rojakinja Live Rushfeldt Deila in Nizozemka Judith van der Helm sta prispevali po štiri gole.

Rokometašice iz Odenseja so bile na drugi polfinalni tekmi po srditem boju boljše od Metza. Pri zmagovalkah je bila strelsko najbolj razpoložena Norvežanka Thale Rushfeldt Deila s šestimi goli, Elma Halilčević, Mie Hojlund in Helena Hageso pa so dosegle po štiri zadetke. Pri poraženkah so Emma Jacques, Sarah Bouktit, Lucie Granier in Lena Grandveau zadele po petkrat.

V nedeljo se bo veliki finale med Györom in Odensejem pričel ob 18., mali finale med Esbjergom in Metzom pa ob 15. uri.