Polfinalna para Györ - Esbjerg in Metz - Odense

Evropska rokometna zveza EHF je izžrebala polfinalna para lige prvakinj. Na zaključnem turnirju v Budimpešti se bosta 31. maja v polfinalu merila madžarski branilec naslova Györ in danski Esbjerg in ter francoski Metz in danski Odense.

Naslov bodo branile igralke Györa, ki so lani v finalu ugnale nemški Bietigheim s 30:24.

Do zaključnega turnirja je Metz prišel po zmagi v francoskem obračunu z Brestom, Esbjerg pa je v dveh tekmah tesno ugnal Bukarešto slovenske reprezentantke Elizabeth Omoregie. Esbjerg je četrtič zapovrstjo na zaključnem turnirju, lani je zasedel tretje mesto, v prejšnjih letih pa četrto. Za Metz bo letošnji nastop četrti na zaključnem turnirju, bron pa so Francozinje osvojile pred tremi leti. Leta 2019 in lani so bile četrte.

Györ je bil s skupnim izidom 54:46 prepričljiv proti Ludwigsburgu, za katerega igra Valentina Klemenčič. Györ bo lovil sedmi naslov v tem tekmovanju, vse je osvojil v zadnjih 12 letih. Odense pa je tesno, z 52:51 v skupnem seštevku, ugnal madžarski Ferencvaros in se sploh prvič uvrstil na zaključni turnir najboljše četverice.

Zaključni turnir lige prvakinj bo 31. maja in 1. junija v dvorani MVM Dome v Budimpešti.