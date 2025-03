Polom Krim Mercatorja v Nemčiji

Rokometašice Krima Mercatorja so na prvi tekmi play-offa za četrtfinale lige prvakinj s kar 31:21 klonile pri Ludwigsburgu in si močno priprle vrata napredovanja med najboljših osem.

Ludwigsburg : Krim Mercator 31:21 (14:10) MHP Arena, gledalcev 1271, sodnici: Hatipoglu in Simsek (obe Turčija). Ludwigsburg: Bundsen 1, Roth, Thomaier 2, Gassama Cissokho 1, Döll 3 (3), Leuchter 5, Kudlacz-Gloc 2, Johansen 2, Hvenfelt 2, Smits 1, Behrend 1, Nestaker 2, Carlson 3, Faluvegi 1, Mala 5.

Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Pandžić, Radičević, Stanko 5, Gros 4 (1), Zaadi Deuna 1, Mavsar 2, A. Abina 2, N'Diaye 1, Gutierrez Bermejo 1, Zulić 1, Ngombele 1, Brnović 2, Grbić 1, Egger. Sedemmetrovke: Ludwigsburg 3 (3), Krim Mercator 2 (1).

Izključitve: Ludwigsburg 12, Krim Mercator 8 minut.

Rdeči karton: /.

Ljubljanske rokometašice so po enomesečnem premoru znova stopile na veliko mednarodno sceno. Na prvi tekmi za uvrstitev med najboljših osem v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini so si v predmestju Stuttgarta pridelale visok zaostanek desetih golov pred povratnim obračunom čez teden dni v kultni ljubljanski dvorani Tivoli.

Krimovke so v Nemčiji povedle z golom Ane Gros, nato pa hitro zabredle v težave. Gostiteljice so na račun sijajnih obramb Švedinje Johanne Bundsen prevzele nadzor na igrišču in si že v šesti minuti priigrale prednost treh golov (4:1).

Španski strateg na klopi ljubljanske ekipe Ambros Martin je uvodno obrambo 6-0 zamenjal s 5-1. Po njej so krimovke našle ravnovesje z gostiteljicami in se v 16. minuti približale na gol zaostanka (5:6).

Ljubljančanke so nato znova izgubile rdečo nit v igri in v 26. minuti prvič na dvoboju zaostale za štiri gole (9:13), tolikšen primanjkljaj je znašal tudi na polovici tekme (10:14).

Ambros Martin ni našel recepta, kako prebuditi svoje varovanke. Foto: Guliverimage

Ljubljančanke so porazno odprle drugo polovico tekme. Po "festivalu napak" so v 36. minuti zaostale za devet golov (10:19), po Martinovi minuti odmora pa se razmerje na igrišču ni spremenilo, v 38. minuti je njihov zaostanek narasel na -11 (10:21).

Tjaša Stanko je v 39. minuti dosegla sploh prvi gol za Ljubljančanke v drugem polčasu. Do zadnjega zvoka sirene so bile povsem nemočne, njihov največji zaostanek na tekmi je znašal 15 golov v 52. minuti (15:30).

Pri izjemno bledih slovenskih prvakinjah je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi goli, enega manj je dosegla Ana Gros.

Tjaša Stanko je bila ena redkih svetlih točk pri razglašenih Ljubljančankah. Foto: Guliverimage

Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo, 30. marca, ob 14. uri v Hali Tivoli v slovenski prestolnici. Zmagovalno ekipo tega dvoboja v četrtfinalu čaka madžarski Györ, lanske prvakinje.

V soboto so se zmag že veselile rokometašice Podravke Vegete, ki so bile s 27:26 boljše od Bresta, in Bukarešte, ki so na mestnem derbiju s 34:24 premagale Rapid. K zmagi je sedem golov prispevala slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie.

