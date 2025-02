Krim z zmago do četrtega mesta, a plačal visok davek

Rokometašice Krima Mercatorja so v zadnji tekmi skupinskega dela lige prvakinj v Areni Stožice s 30:29 ugnale Podravko iz Koprivnice. S tem so si zagotovile četrto mesto pred dodatnimi kvalifikacijami za četrtfinale, kjer se bodo udarile z nemškim Ludwigsburgom. Uspeh pa je skazila poškodba Tamare Horaček, ki je igrišče zapustila ob pomoči soigralk in se nanj ni več vrnila.

Krim Mercator : Podravka Vegeta 30:29 (11:12) Dvorana Stožice, gledalcev 3260, sodnika: Xhema in Jahja (oba Kosovo). Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Pandžić, Jurič, Radičević 9 (4), Gros 3 (2), Mavsar 4, A. Abina 3, N'Diaye 2, Gutirrez Bermejo, Horaček 1, Ngombele 3, Brnović 3, E. Abina, Grbić 2, Egger.

Podravka Vegeta: Tucaković, Bešen, Kragulj 1, Vuković 2, K. Pandža 6, Birtić 3, Kosovac 1, Curić, Pletikosić 7 (6), Brkić 5, Dramac, Barišić 4 (2), Šimara, A. Pandža, Prkačin. Sedemmetrovke: Krim Mercator 6 (6), Podravka Vegeta 9 (8).

Izključitve: Krim Mercator 10, Podravka Vegeta 6 minut.

Rdeči karton: /.

Slovenske prvakinje so končale nastope v skupinskem delu lige prvakinj. V skupini A so osvojile četrto mesto, na 14 tekmah pa so šestkrat zmagale, enkrat igrale neodločeno ter doživele sedem porazov.

V dodatnih tekmah za uvrstitev v četrtfinale se bodo pomerile s petouvrščeno ekipo iz skupine B iz nemškega Ludwigsburga. Prva tekma bo 22. ali 23. marca v Nemčiji, povratna pa 29. ali 30. marca v Sloveniji.

Tik pred današnjim izjemno pomembnim dvobojem je zbolela Tjaša Stanko, dodatne glavobole pa je povzročila poškodba Francozinje Tamare Horaček, ki si je v peti minuti poškodovala desno nogo, tako da je igrišče zapustila ob pomoči zdravniške klubske ekipe.

Tamara Horaček je v bolečinah zapustila igrišče. Foto: Luka Kotnik

Krimovke, ki niso mogle računati niti na njeno rojakinjo Grace Zaadi, so bile zavoljo poškodbe Horaček močno pretresene, v osmi minuti so zaostale za dva gola (3:5), a nato hitro povezale svoje vrste in minuto kasneje izenačile na 5:5.

Do konca polčasa se je odvijal ogorčen boj za vsaj košček igrišča. Slovenske prvakinje so v 12. minuti po golu črnogorske krožne napadalke Tatjane Brnović povedle z 8:7, tri minute kasneje pa je Senegalka Hawa N'Diaye svoje soigralke prvič povedla do vodstva dveh zadetkov (9:7). Krimovke so v končnici prve polovice tekme malce popustile in se na veliki odmor odpravile za najmanjšim možnim zaostankom (11:12).

V začetku drugega polčasa so zaostale za dva gola (11:13), nato pa naredile delni izid 3:0 in po golih Betchaidelle Ngombele, Brnović in Tamare Mavsar v 35. minuti znova imele gol prednosti (14:13), pet minut kasneje pa je Brnović povišala +2 (17:15). A le minuto kasneje se je na stropu dvorane znova svetil neodločen izid (17:17).

Jovanka Radičević je bila prva strelka Krima. Foto: Luka Kotnik

Slovenske prvakinje so v prelomnih trenutkih dvoboja nekajkrat imele tri gole prednosti (21:18, 22:19), a so jim gostje iz Koprivnice, ki jih vodi nekdanji trener velenjskega Gorenja Ivica Obrvan, vseskozi dihale za ovratnik, v 57. minuti pa jih tudi ujele in izenačile na 27:27.

V pravi srhljivki sta Ana Abina in Črnogorka Jovanka Radičević poldrugo minuto pred koncem popeljali v vodstvo z 29:27, dokončno zmago pa je 20 sekund pred zadnjim zvokom sirene za vodstvo s 30:28 potrdila na današnji tekmi izjemno učinkovita Radičević, ki je dosegla kar devet golov. Tamara Mavsar je za zmago domače ekipe prispevala štiri zadetke.

