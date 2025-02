Krimovke v boj za pomembno zmago

Rokometašice Krima Mercatorja so pred tednom dni po domači zmagi nad romunsko Bistrito končale črno serijo sedmih zaporednih porazov v evropski ligi prvakinj. Danes jo na Danskem čaka predzadnja tekma v skupinskem delu tekmovanja proti zadnjeuvrščenemu Nykoebingu, dansko-slovenski klubski dvoboj se bo pričel ob 16. uri.

Ljubljanske rokometašice, ki so na dosedanjih tekmah dosegle pet zmag v skupini A, so na prvem medsebojnem obračunu v tej sezoni premagale tekmice iz Hamletove dežele s 35:25, a se zavedajo, da jih danes čaka veliko zahtevnejši obračun. Nykoebing je na minulih dvobojih proti veliko močnejšim tekmicam zelo drago prodal svojo kožo in doživel tesne poraze.

Španski strateg na klopi Krima Ambros Martin na današnji tekmi ne bo mogel računati na Francozinjo Grace Zaadi, pod velikim vprašajem pa sta tudi nastopa Ane in Eme Abina.

Na vrhu skupine A je Metz s 23 točkami, Ferencvaros je zbral 20, Bukarešta 14, Podravka Vegeta 11, Krim Mercator deset, Storhamar osem, Bistrita šest, Nykoebing pa štiri točke.

Najboljši dve ekipi se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za uvrstitev med najboljših osem.

Rokometna liga prvakinj, 13. krog

Sobota, 15. februar:

Nedelja, 16. februar:

Lestvici: