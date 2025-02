Krimovke na Dansko po novi dve točki

Rokometašice Krima Mercatorja v soboto v 13. krogu skupinskega dela lige prvakinj čaka gostovanje na Danskem pri zadnjeuvrščeni ekipi skupine A, Nyköbingu. Krimovke so se z danskimi tekmicami to sezono že pomerile in v Ljubljani slavile visoko zmago. Dve točki pričakujejo tudi na Danskem, kamor se odpravljajo na krilih zmage nad romunsko Bistrito.

Krimovke so na Prešernov dan pred domačimi navijači končale črn niz sedmih zaporednih porazov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. V dvorani Stožice so po hudem boju premagale tekmice iz Bistrite in jim prizadejale drugi poraz v sezoni, potem ko so septembra v gosteh slavile s 35:30.

Včasih je dovolj samo ena zmaga

Varovanke španskega stratega Ambrosa Martina zdaj čaka gostovanje pri, vsaj na papirju, najlažjem tekmecu skupine. "Po zmagi nam je pošteno odleglo. Vsi so bili na ponedeljkovem treningu bolj veseli, lažje se diha," je uvodoma minulo zmago pospremil ljubljanski trener.

"Ta zmaga je izjemno pomembna za nas, včasih ekipa za samozavest potrebuje zgolj eno takšno tekmo. Zdaj bomo lažje tudi na Danskem igrali z isto močjo, miselnostjo, saj vidimo, da nam to lahko prinese uspeh. Tekmec ni slab, veliko dvobojev je izgubil tesno in treba se bo zbrati. Morali bomo igrati z enako močjo, kot smo igrali na zadnji tekmi doma in skušali domov prinesti dve točki," je dodal Martin, ki pa na Danskem ne bo mogel računati na poškodovani Grace Zaadi in Ano Abina, glede slednje in tudi Eme Abina se bodo v strokovnem taboru odločili po zadnjem treningu pred odhodom na Dansko.

Krimovke so kljub nizu porazov, ki so ga minuli konec tedna uspešno prekinile, še vedno v igri za četrto mesto v skupini, ki jim prinaša prednost domačega terena v osmini finala.

"To je bila zmaga, ki smo jo po nizu porazov krvavo potrebovale, da nas malo dvigne predvsem v psihološkem smislu. Pomembna je bila tudi v boju za osmino finala. Ponosne smo na ti dve točki. Ostala sta nam še dva kroga skupinskega dela tekmovanja in upam, da bomo z obeh tekem prinesle po dve točki. Zdaj je za nas vsaka tekma kot 'playoff'," je pred nadaljevanjem sezone dejala Itana Grbić.

Na Danskem jih čaka popolnoma druga tekma

Krožna napadalka Manca Jurič pa je dodala, da so po zmagi nad Bistrito vsi v ekipi lažje zadihali. "V ponedeljek je bilo zagotovo lažje priti na trening, ampak za nas to še nič ne pomeni. Nismo si še ničesar zagotovile, delo se je nadaljevalo in treniramo tako kot do zdaj."

Čeprav so krimovke to sezono Nyköbing enkrat že premagale, ko so bile za razred boljše od tekmic in slavile s 35:25, se zavedajo, da je vsaka tekma zgodba zase.

"Na Danskem nas čaka popolnoma druga tekma. Mi se pripravljamo enako kot na vsako tekmo do zdaj, imamo pa dobro popotnico z minule tekme v Stožicah, to našo zadnjo zmago nad Glorio. Mi bomo prišle na Dansko polno pripravljene na zmago," je dejala Jurič in dodala: "Zmaga je zdaj za nas vse, kar šteje."

Resda bodo imele tekmice prednost domačega terena, vendar Jurič obljublja borbo za vsako žogo. "Veliko bo odvisno tudi od naše dnevne forme in predvsem od tega, kako bomo me pristopile k tekmi. Ničesar ne bomo prepustile naključju, borile se bomo od prve do zadnje minute in upam, da bomo dve točki odnesle nazaj domov."

Lahko še ujamejo četrto mesto

Krimovke z dvema zmagama še lahko ujamejo četrto mesto na lestvici skupine A, kar bi jim v osmini finala prineslo prednost domačega igrišča: "Za nas vsaka tekma zdaj šteje in vsaka zmaga bo zelo pomembna. želimo si zmago in to četrto mesto v skupini, ki nam prinaša prednost domačega terena."

Ljubljančanke se na gostovanje odpravljajo brez poškodovane francoske zvezdnice Zaadi, nekaj zdravstvenih težav imata tudi sestri Abina, o katerih se bodo v taboru Krima odločili tik pred zdajci.

