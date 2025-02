"Ne skrivamo, da preživljamo težko obdobje, številni porazi so načeli našo samozavest in prinesli določene dvome. A moje varovanke se v tem zahtevnem času ne smejo ukvarjati s slabimi izidi, temveč se osredotočiti na obdobje, ki je pred nami in se posvetiti procesom, ki nas lahko naredijo boljše," je na današnji novinarski konferenci pred izjemno pomembno tekmo proti Bistriti dejal trener Krima Ambros Martin.

Sloviti španski strateg, ki se je na vse bolj vročo klop Krima usedel sredi lanskega decembra, še ni našel formule, ki bi zaustavila črno serijo ljubljanske ekipe, ki je pod njegovim vodstvom izgubila vse tri januarske dvoboje proti madžarskemu Ferencvarosu, romunski Bukarešti in norveškemu Storhamarju.

Foto: Aleš Fevžer

Pred nastopom njegovega mandata so slovenske prvakinje pod vodstvom Črnogorca Dragana Adžića in začasnega trenerja Žige Novaka dvakrat klonile proti francoskemu Metzu ter po enkrat proti Bukarešti in Ferencvarosu, na uvodu sezone pa so bile boljše od hrvaške Podravke Vegete, Bistrite, Storhamarja in danskega Nykobinga.

"Prepričan sem, da bi že ena zmaga, ne glede na našo predstavo, močno spremenila razpoloženje v ekipi, ki se zavoljo trenutnih okoliščin bori sama s seboj. Dekleta vadijo zelo zavzeto in se želijo vrniti na najvišjo raven. Prepričan sem, da bo njihov trud poplačan," je dodal Martin, ki na sobotni izjemno pomembni tekmi ne bo mogel računati na povratnico Nino Zulić, ki si je zlomila prst na roki, pod vprašajem pa je tudi nastop Avstrijke Philomene Egger.

Maja Vojnovič je podaljšala pogodbo do leta 2027. Foto: Aleš Fevžer

Rokometašice ljubljanske ekipe se zavedajo zahtevnosti položaja, med njimi je tudi slovenska reprezentančna vratarka Maja Vojnovič, ki je prav danes podaljšala pogodbo do leta 2027.

"Pred nami je zelo zahtevna tekma, a na igrišče bomo pritekle z zmagovalno miselnostjo. Močno si želimo zmage, ki bi nas razbremenila pred koncem skupinskega dela lige prvakinj. Vabim naše privržence, da se v čim večjem številu udeležijo sobotne tekme, v teh težkih trenutkih jih potrebujemo in bodo naš osmi igralec na igrišču," je dejala Vojnovič.

Ljubljanska ekipa je na prvi medsebojni tekmi v Romuniji premagala Bistrito s 35:30. Romunska ekipa je na svoji zadnji tekmi v skupinskem delu doma izgubila proti Ferencvarosu s 23:26, medtem ko je Krim na Norveškem proti Storhamarju klonil z 28:29.

Drugi pari 12. kroga v skupini A so Ferencvaros - Storhamar, Metz - Nykobing in Bukarešta - Podravka Vegeta. Na vrhu je Metz z 21 točkami, Ferencvaros je zbral 18, Bukarešta 12, Podravka Vegeta 11, Storhamar in Krim Mercator po osem, Bistrita šest, Nykobing pa štiri točke.

Najboljši ekipi se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za uvrstitev med najboljših osem.