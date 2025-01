Krimovke po maščevanje

Z ekipo iz Bukarešte so Ljubljančanke prvo tekmo v sezoni 2024/25 odigrale 11. oktobra v Stožicah in izgubile z 29:31 (15:19). Pred tem so igralke Krima premagala hrvaško Podravko Vegeto, romunsko Bistrito, danski Nyköbing in norveški Storhamar. A poraz proti zasedbi iz Romunije je bil uvod v serijo porazov, ki je privedla tudi do zamenjave trenerja. Španski strokovnjak Martin je pred mesecem dni zamenjal črnogorskega trenerja Dragana Adžića, a mu ni uspelo preobrnili niza porazov, prvič v novi sredini je izgubil dvoboj proti Ferencvarosu.

Rokometna liga prvakinj, 10. krog

Sobota, 18. januar:

Nedelja, 19. januar:

Lestvici: