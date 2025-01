Bo Krimovkam vendarle uspelo?

Prav na domači tekmi s Storhamarjem (25:23) so slovenske prvakinje zaključile uspešen pohod po Evropi, ko so v četrtem nastopu še četrtič zmagale. Začela se je serija porazov, za katero takratni trener Dragan Adžić ni našel pravega recepta, v dobrem mesecu pa tudi njegov naslednik Španec Ambros Martin ni našel poti, ki bi pripeljala do spremembe.

V Krimovem taboru se vsi zavedajo, da nujno potrebujejo točke in da je Storhamar ekipa, ki je premagljiva. Da naloga nikakor ne bo lahka, pa so Norvežanke dokazale jeseni v Ljubljani, ko so vodile vse do končnice, domače pa so nato na krilih sedmih golov francoske reprezentantke Tamare Horaček vendarle zmogle preobrat.

Tudi zadnji visoki poraz v Bukarešti (36:23) je pustil posledice. "Želimo si pokazati veliko boljšo igro kot v Romuniji. Za to gostovanju sploh nimam besed. Moramo se zdaj skoncentrirati na tekme, ki prihajajo, na niz obračunov, na katerih moramo zmagati. A to so nevarne tekmice, ki prav tako iščejo točke za napredovanje. Moramo pokazati boljši rokomet in igrati maksimalno zavzeto," je pred tekmo dejala kapetanka Ana Gros.

Rokometna liga prvakinj, 11. krog

Sobota, 25. januar:

Nedelja, 26. januar:

Lestvici: