Kamničanke ligo prvakinj sklenile brez zmage

Slovenske prvakinje so izpustile lepo priložnost, da v četrti sezoni dosežejo prvo zmago v ligi prvakinj in si z njo zagotovijo tudi nadaljevanje v evropskih tekmovanjih, natančneje v pokalu Cev. Na tekmi šestega kroga proti Portu so že vodile z 2:0 v nizih in bile v tretjem le štiri točke oddaljene od zmage, a je nato prišlo do preobrata, tako da so se zmage in tretjega mesta v skupini C veselile igralke portugalske ekipe.

Kamničanke, ki so prvi medsebojni dvoboj s Portugalskem gladko izgubile, so, kot so napovedovale pred začetkom, prikazale boljšo igro kot na prvi tekmi, vendar to ni bilo dovolj. Z dobro predstavo so dobile končnico izenačenega prvega niza, v katerem je bila največja prednost tri točke, slovenska ekipa je vodila z 20:17, rešila pa se na koncu z asom, v drugem bile prepričljivo boljše, v tretjem pa že vodile z 21:17, pozneje pa imele tudi zaključno žogo za zmago. Toda svojih priložnostih niso izkoristile in niz izgubile.

Foto: Aleš Fevžer Nato je pred začetkom četrtega niza njihov strokovni štab storil še napako pri postavitvi, zaradi katere je bilo na njihovi strani veliko zmede. To so gostje izkoristile, visoko povedle, trener Bruno Najdič je v igro poslal rezervistke, ki pa se tekmicam niso mogle preprečiti, da zmagovalca odloči "tie break".

Tudi odločilni niz je bil izenačen in dolg, tudi v njem so imele Kamničanke svoje možnosti, zapravile so tri zaključne žoge, niso izkoristile napak tekmic, s katerimi bi lahko prišle še do kakšne, tako da so morale na koncu priznati poraz, s katerim so končale evropska tekmovanja. V kamniški vrsti je bila s 24 točkami najučinkovitejša Maša Pucelj, Mika Grbavica jih je prispevala 21, Lara Rituper se je izkazala s štirimi bloki.