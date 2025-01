Kamničanke drugi del odpirajo proti Ankarančankam, Mariborčanke gostujejo v Novi Gorici

Začenja se drugi del državnega odbojkarskega prvenstva, v katerem se bodo ekipe srečale po dvakrat, nastopom v modri, zeleni in rdeči skupini pa bo že sledila končnica.

V tem delu tekmovanja bodo ekipe iz 1A. DOL in 1B. DOL razdeljene v tri skupine, v vsaki od njih se bo odvijala dvokrožna liga. Prve bodo na parket stopile odbojkarice, ki jih uvodni krog čaka že danes. Vodilna ekipa slovenskega prvenstva Calcit Volley, ki je v nedeljo osvojila pokalno lovoriko, se bo za začetek merila z Ankaranom, tretja na lestvici Luka Koper Volley bo gostila SIP Šempeter, v goste h GEN-i Volleyju pa prihaja drugouvrščena OTP banka Branik. Ekipe so v drugi del tekmovanja prenesle vse točke.

Mariborčanke gostujejo v Novi Gorici. Foto: Jure Banfi

V zeleni skupini bo nastopalo šest ekip – najnižje uvrščeni iz 1A. DOL, torej Radol'ca Volley in Grosuplje, ki pred drugim delom tekmovanja s seboj prinašata devet oziroma šest prvenstvenih točk, ter ekipi TPV Volley NM in Visit Braslovče kot najuspešnejši ekipi 1B. DOL (tudi z 9 oz. 6 točkami). V zeleni skupini se bosta predstavila še Formis (tri točke) in Weiler Volley Zreče (nič točk).

V rdeči skupini, iz katere bosta najboljši ekipi obstali v 1B. DOL, najslabši dve pa izpadli v 2. DOL, se bodo obračuni začeli 25. januarja, v njej pa bodo nastopali ŽOK Šentvid, Prevalje, OD Krim in Murexin Puconci. V prvem krogu bodo Šentvidčanke gostile Prevaljčanke, Krimovke pa se bo merile s Pucončankami.

