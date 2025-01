Odbojkarji ACH Volley Ljubljana in odbojkarice Calcit Volley se veselijo prve lovorike sezone, v Velenju so v zrak dvignili nagrado za osvojeni pokal Slovenije. "Prvi cilj sezone je izpolnjen, vendar časa za proslavljanje ni, saj smo z mislimi že pri četrtkovi tekmi Lige prvakov, ko v Hali Tivoli gostimo odbojkarje Berlina," je po zmagi v izjavi dejal glavni trener Matjaž Hafner.

Čeprav je finale pokala Slovenije že večkrat postregel s presenečenjem, v nedeljo v Rdeči dvorani v Velenju tega ni bilo. Odbojkarji ACH Volley Ljubljana, ki jim na domačem terenu ni para, so upravičili vlogo favorita proti mladi ekipi i-vent Maribor in jo za 15. pokalno lovoriko premagali s 3:0 (22, 22, 14).

"Prvi cilj sezone je izpolnjen, vendar časa za proslavljanje ni, saj smo z mislimi že pri četrtkovi tekmi Lige prvakov." Foto: Jure Banfi "Glede na pomembnost srečanja sem zadovoljen z rezultatom, pa tudi z igro, za kar čestitam svojim varovancem, ki so večino tekme držali vse niti v svojih rokah. Mariborčani so bili sproščeni in poskušali presenetiti na vsakem koraku, zato je bilo izjemno pomembno, da smo bili ves čas z glavo pri stvari. Prvi cilj sezone je izpolnjen, vendar časa za proslavljanje ni, saj smo z mislimi že pri četrtkovi tekmi Lige prvakov, ko v Hali Tivoli gostimo odbojkarje Berlina," je po zmagi v izjavi za OZS razmišljal glavni trener Matjaž Hafner.

Kapetan Jani Kovačič pa je ob tem dodal: "Izjemno smo veseli za letošnjo prvo osvojeno lovoriko. Vemo, kaj pomeni pokalno tekmovanje in da se prav v tem tekmovanju zgodi največ presenečenj. Maribor je v prvih dveh nizih prikazal dober odpor, vendar smo v ključnih trenutkih stopili skupaj in dokazali, da si zaslužimo naslov pokalnih prvakov."

"Tekmecem lahko samo čestitamo, v prvih dveh nizih smo jim še lahko nekako sledili, v tretjem pa tega tempa nismo mogli več držati. Ne preostane nam drugega, kot da dvignemo glave, se zapremo v dvorano in delamo naprej." Foto: Jure Banfi

"Prvič smo bili v taki situaciji, da smo finale igrali s temi fanti. V prvem in drugem nizu, ko smo bili izenačeni vse do končnice, je ACH unovčil svoje izkušnje, ki jih ima tudi iz lige prvakov. Tekmecem lahko samo čestitamo, v prvih dveh nizih smo jim še lahko nekako sledili, v tretjem pa tega tempa nismo mogli več držati. Ne preostane nam drugega, kot da dvignemo glave, se zapremo v dvorano in delamo naprej," je po tekmi dejal trener Mariborčanov Sebastijan Škorc, Primož Mejal pa dodal: "V prvih dveh nizih smo se odlično borili, na začetku nizov smo imeli kar nekaj težav, tako da smo morali potem tekmece loviti. Dvakrat nam je to uspelo, a smo potem v končnici naredili kakšno napako preveč, ACH pa je pokazal svojo kakovost. V tretjem nizu nam je zmanjkalo zbranosti, težko je, ko izgubljaš z 0:2 proti tako dobremu nasprotniku."

Kamničanke se po dveh letih znova veselijo pokalne lovorike. Foto: Jure Banfi

Zadnja dva finalna obračuna, predlani v Velenju in lani v Kopru, so se pokalnega naslova po zmagah s 3:2 veselile mariborske odbojkarice, tokrat pa so članice Calcit Volleyja pokalno lovoriko vrnile v svojo vitrino. Tradicionalne tekmice so premagale s 3:0 (21, 13, 16).

"Vesel sem, da smo bili tudi s to igro, ki smo jo prikazali, boljši od nasprotnic in osvojili pokalno lovoriko." Foto: Jure Banfi "Tekmo smo začeli zelo nervozno, videlo se je, kaj pomenijo pokalne tekme, ko je samo ena tekma. Preprosto nam igra ni stekla, naredili smo preveč lastnih napak, do sredine niza smo bili premalo odločni. Nato smo dvignili svojo raven igre, ki bi lahko bila boljša, ampak kot rečeno, to so te finalne tekme, ki jih je težko igrati. Vesel sem, da smo bili tudi s to igro, ki smo jo prikazali, boljši od nasprotnic in osvojili pokalno lovoriko," je po zmagi za OZS dejal trener pokalnih zmagovalk Bruno Najdič, Maša Pucelj pa je dodala: "Vedele smo, da nas čaka težka tekma, tu pa so bile še slabe izkušnje iz prejšnjih let, zato smo si še toliko bolj želele pokalne lovorike. V to tekmo smo vložile vso svojo kakovost, ki jo v tem trenutku premoremo, in mislim, da smo zato, ker smo vanjo res vložile vse, tudi zmagale."

Na drugi strani so Kamničankam pošteno čestitali za zmago. "Kamničankam čestitam za osvojeno lovoriko. V prvem nizu je bilo nekaj situacij, ko bi lahko imeli večjo prednost in prišli bolj mirno v končnico, toda na koncu smo naredili preveč osnovnih napak, s katerimi smo Calcit sami vrnili v igro. Od drugega niza pa nismo več imeli pravega recepta na servis nasprotne ekipe, na drugi strani pa smo mi v tem elementu igre kamniškim sprejemalkam naredili premalo škode. Tudi takrat, ko je bil servis dober, nato v napadu nismo imeli pravih odločitev in bili premalo pogumni v določenih situacijah v napadu," je dejal trener Žiga Kos.

"Vseeno moram soigralke pohvaliti, da se niti v enem trenutku niso predale, tudi energije je bila dobra, toda priznati moramo, da so bile Kamničanke danes boljše nasprotnice." Foto: Jure Banfi

Kapetanka Iza Mlakar je dodala: "Finalni obračun smo dobro začele, potem pa je Kamničankam stekel servis, za katerega nismo našle pravih rešitev. Vseeno moram soigralke pohvaliti, da se niti v enem trenutku niso predale, tudi energija je bila dobra, toda priznati moramo, da so bile Kamničanke danes boljše nasprotnice. Lahko jim samo čestitamo za zmago, toda sezona je še dolga, nas pa čaka veliko dela."