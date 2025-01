Kamničanke in Mariborčanke v Velenju za prvo lovoriko sezone

Velenjska Rdeča dvorana bo ob 17. uri še drugič v zadnjih treh letih gostila finale odbojkarskega pokala Slovenije za ženske. Za prvo domačo lovoriko sezone se bodo pomerile večne tekmice, branilke pokalnega naslov OTP banka Branik in aktualne državne prvakinje Calcit Volley. Vloga favoritinj pripada Kamničankam. Po ženskem finalu bo na sporedu še moški med ACH Volleyjem in i-vent Maribor.

Letos sta Calcit Volley in OTP banka Branik odigrala tri medsebojne tekme, dvakrat so zmagale Kamničanke, sicer vodilne v ligi, enkrat pa Štajerke. Te so bile boljše na prvi tekmi, od začetka sezone pa so se stvari spremenile, predvsem so Kamničanke precej dvignile formo.

Mariborčanke so v ženski konkurenci najuspešnejše v pokalu, v svoje vitrine so pospravile 20 pokalnih lovorik. Zadnjo lani, ko so presenetile Calcit, ki je pri štirih osvojenih pokalih.

Finale pokala Slovenije, ženske (Rdeča dvorana, Velenje): Nedelja, 12. januar

17.00 Calcit Volley – OTP banka Branik