Konec tedna v Velenju za prvi odbojkarski lovoriki

Velenjska Rdeča dvorana bo v nedeljo še drugič v zadnjih treh letih gostila odločilne boje za prvi odbojkarski lovoriki v aktualni sezoni - pokal Slovenije. V moški konkurenci se bodo za zmago borili odbojkarji ACH Volleyja in mariborskega i-Venta, v ženski pa branilke naslova, igralke OTP Branika, in kamniškega Calcit Volleyja.

Favoriti moškega dela so Ljubljančani, ki pa so se lani že v polfinalu opekli prav proti mariborski ekipi. Slednji bodo v drugem zaporednem finalu nastopili potem, ko so tokrat v polfinalu izločili ravenski Fužinar, ACH Volley pa Krko, že v četrtfinalu pa lanske pokalne zmagovalce Calcit Volley.

Nekoliko bolj negotov bi lahko bil razplet v ženski konkurenci, kjer bodo Kamničanke po dveh sušnih sezonah in dveh zmagah mariborskih tekmic skušale pokal znova prinesti v svoje vitrine. V letošnjih medsebojnih dvobojih sicer Kamničanke vodijo z 2:1.

ACH Volley je favorit moškega finala. Foto: Jure Banfi

Kot je pred odločilnimi boji povedal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Gregor Humerca, so se letos odločili za prvi vrhunec domače odbojkarske sezone poskrbeti takoj po novoletnih praznikih. Da ga bodo po letu dni premora finale znova gostili v Velenju, so se odločili zaradi dobrih izkušenj, saj se je Rdeča dvorana izkazala kot odlična lokacija.

"Tukaj imamo na voljo vse, kar je potrebno in odločitev ni bila težka. Tudi regija je eno od pomembnih odbojkarskih središč Slovenije z bogato tradicijo, z dogodkom pa želimo mlade še bolj spodbuditi, da se vključijo v ta šport, ter podpreti lokalne klube," je dejal Humerca, ki je zadovoljen tudi z novim formatom tekmovanja, v katerem se o napredovanju odloča na eni sami tekmi.

"Mlada mariborska ekipa se s tem zagotovo ne bo strinjala in prepričan sem, da bodo oboji prikazali vrhunsko igro." Foto: Jure Banfi

Po njegovih besedah je bilo mogoče že v četrtfinalu in polfinalu spremljati zelo zanimive obračune. Ob tem je poudaril, da v pokalu favoritov ni, kljub temu, da bi to vlogo v moški konkurenci lahko pripisali ACH Volleyu. "Mlada mariborska ekipa se s tem zagotovo ne bo strinjala in prepričan sem, da bodo oboji prikazali vrhunsko igro," je dejal generalni sekretar OZS.

V ženski konkurenci se bosta, je dodal, pomerila dva stebra slovenske odbojke, ki nosita ves čas glavno breme. "Tudi tukaj je težko napovedati končni izid. Pričakujemo lahko tesno tekmo in videli bomo, kaj se bo zgodilo," je še dodal Humerca.

Takole so se lani pokalne lovorike veselile Mariborčanke. Foto: www.alesfevzer.com

Veselje nad tem, da lahko po letu premora znova gostijo najboljše odbojkarske ekipe, sta izrazila tudi velenjska podžupanja Aleksandra Vasiljevič in direktor Rdeče dvorane Dimitrij Amon, ki se s svojo ekipo na dogodek pripravlja že dva meseca.

Kot je povedal Amon, si tudi organizatorji obetajo atraktivno odbojko na parketu, ob tem pa bodo poskrbeli še za pester spremljevalni program, med drugim šov z lučkami. Za zdaj kaže, da bo dvorana razprodana, saj je v predprodaji na voljo le še nekaj vstopnic, nekaj pa jih bo mogoče kupiti tudi na dan dogodka.

Kamničanke bodo finale začele ob 17. uri. Foto: Jure Banfi

Ženski finale bo na sporedu ob 17. uri, moški pa ob 20. uri.