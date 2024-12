Eva Zatković se seli na Kitajsko

Pred korektorico Evo Zatković, ki je avgusta dopolnila 23 let, je novo poglavje v karieri, saj se potem, ko se je v preteklih sezonah že preizkusila v francoskem, italijanskem in nemškem prvenstvu, prvič podaja v Azijo. V kitajskem prvenstvu bo okrepila ekipo Liaoning Tengda Sports Club, ki bo prav na zadnji decembrski dan začela s tekmami končnice tamkajšnjega prvenstva.

Zatković se nove preizkušnje že zelo veseli: "Dokaj hitro potem, ko sem se odločila, da zapustim Dresdner, sem prejela ponudbo s Kitajske in glede na to, da sem se v svoji karieri želela vsaj enkrat preizkusiti v kateri od azijskih lig, se mi je zdela priložnost vredna, da jo izkoristim. Škoda bi bilo zamuditi kaj takega, zato sem zadovoljna s svojo izbiro in komaj že čakam, da z ekipo odigram prvo tekmo. V tem trenutku še težko govorim o pričakovanjih, saj se mi zdi tukajšnji svet precej drugačen. Skušam upoštevati nasvete igralk, ki so že kdaj igrale na Kitajskem in pa teh, ki tu igrajo v tej sezoni, predvsem pa si želim, da bi se čim hitreje ujela s svojo novo ekipo in ji skušala pomagati doseči cilje. Klub si v prvi vrsti želi uvrstitve med štiri najboljše ekipe kitajskega prvenstva."

Zatković bomo na parketu prvič spremljali 31. decembra, na prvi od šestih tekem končnice. Še ena naša reprezentantka Lorena Lorber Fijok, ki je bila pred dnevi izbrana za najboljšo slovensko odbojkarico leta 2024, ostaja v zasedbi Dresdnerja.