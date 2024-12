ACH Volley prvi finalist pokala, v sredo bo znan še drugi

Odbojkarji ACH Volleyja so prvi finalisti pokala Slovenije. V polfinalu so v gosteh s 3:1 (-19, 26, -19, -26) premagali Krko. Drugi polfinale bo na vrsti v sredo ob 19.30, ko se bosta na Ravnah na Koroškem pomerila domači Fužinar Sij Metal in i-Vent Maribor.

Ljubljančani so v domačem prvenstvu vseh 12 obračunov dobili s 3:0 v nizih, v pokalu pa so v četrtfinalu oddali niz proti branilcu naslova Calcitu Volleyju, danes pa še proti Krki.

Domači so se v dvorani Marof dobro borili, izzvali tesen obračun proti prvim favoritom za vsa tekmovanja na slovenskih tleh, a ostali malenkost prekratki, da bi izsilili odločilni niz.

Pri domačih je 23 točk dosegel Martin Kosmina, toliko jih je pri ACH Volleyju prispeval tudi Jan Pokeršnik, z 19 pa mu je sledil Amir Golzadeh.

Tekmeca v finalu bodo Ljubljančani dobili v sredo, ko se bosta merila Fužinar Sij Metal Ravne in i-Vent Maribor.

Prizorišče finala tako v moški kot ženski konkurenci bo Velenje, in sicer 12. januarja, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

V sredo in četrtek bosta na sporedu še preostali četrtfinalni tekmi ženskega pokala, pomerili se bosta ekipi Šentvida in Luke Kopra, drugi četrtfinale sestavljata Radol'ca Volley in OTP banka Branik. V polfinale sta že napredovala Calcit Volley in SIP Šempeter.