ACH Volley za las prekratek

Odbojkarji ACH Volleyja so odigrali tretjo tekmo v ligi prvakov. Tudi belgijski Greenyard Maaseik, na papirju najlažji tekmec v skupini A, ki je bil pred dvobojem tako kot Ljubljančani še brez točke, se je izkazal za previsoko oviro. Belgijci so slavili s 3:2 in oranžnim zmajem močno otežili možnosti za napredovanje.

Ljubljanski odbojkarji so se nadejali, da bi proti Belgijcem lahko prišli do prve zmage v ligi prvakov, toda njihove želje se niso uresničile. Pri slovenskih prvakih se je pokazalo pomanjkanje težkih tekem, obračune v slovenskem prvenstvu dobivajo z lahkoto, v mednarodnih dvobojih pa so v odločilnih trenutkih nizov premalo odločni. Tokrat pa so imeli še eno težavo: slabe začetke nizov, po katerih so morali tekmece loviti, pri tem pa porabiti nekaj moči, ki bi jim prav prišle predvsem v četrtem ali petem nizu.

V prvem nizu so bili premalo prodorni s servisi, tako da tekmec ni imel težav z organizacijo igre in je uspešno zaključeval napade. Odločilni trenutki pa so bili v sredini niza, ko je bil na servisni črti izkušeni belgijski reprezentant Jolan Cox. S serijo odličnih servisov in tremi zaporednimi asi je poskrbel za vodstvo s 17:9. Domači so sicer strnili vrste, se po bloku Janeza Janža Kržiča približali na 18:21, nato še enkrat prišli na tri točke zaostanka za 21:24, toda servis Amirja Golzadeha je zletel izven igrišča in niz je bil končan.

V uvodnem nizu je večino dela v napadu opravljal Matej Kök, v drugem pa sta več žog dobila tudi Golzadeh in Jan Pokeršnik. Predvsem pa so gostitelji začeli bolje servirati. Kök je s začetnimi udarci poskrbel za pet točk naskoka, po njegovem asu je bil izid na semaforju 15:10. Razlika je po bloku še narasla, a po izidu 17:11 se je pojavilo nekaj težav na sprejemu in zato nekaj točk gostov. Trener Matjaž Hafner je Köka zamenjal s Klemnom Šenom, s tem pa stabiliziral položaj. Po izidu 18:16 so oranžni zmaji dosegli tri zaporedne točke, kar je bilo dovolj za mirno končnico.

Foto: Aleš Fevžer

Nekaj nezbranosti so Slovenci pokazali tudi na začetku tretjega niza, zaostali z 1:5, toda hitro prišli k sebi. Na deveti točki sta bili ekipi izenačeni, v igro belgijske ekipe se je naselila nervoza, posledica katere so bile napake. Ljubljančani so višali razliko, niz so brez težav dobili s 25:19.

Ljubljančani so zaostali tudi na začetku četrtega niza, a tudi v njem tekmeca ujeli. As Kržiča je pomenil vodstvo z 12:11, nato pa se je odvijal boj za vsako točko. Belgijci so še nekajkrat vodili za dve točki, a so domači po izidu 21:23 in dobrem servisu Saša Štalekarja izenačili na 23:23, nato tudi ubranili dve zaključni žogi, tretje pa ne, usoden je bil as Coxa.

V "tie breaku" negotovosti ni bilo. Gostje so povedli s 7:1, nato pa slovenskim prvakom niso dopustili, da se nevarneje približajo.

Naslednjo tekmo bodo odbojkarji ACH igrali 17. decembra, ko bodo gostovali pri vodilni ekipi skupine, Projektu Varšavi, ta je doslej dobil vse tri tekme.

Liga prvakov, 3. krog

Lestvica:

