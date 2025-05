Odbojkarice Conegliana v italijanskem finalu ubranile naslov

Branilke naslova iz Trevisa so v prvem polfinalu s 3:1 ugnale rojakinje iz Milana. Ta je v skupinskem delu dvakrat ugnal tudi edino slovensko ekipo v tem tekmovanju Calcit Volley.

Odbojkarice Scandiccija iz Firenc so bile prepričljive proti VakifBanku (3:0), ki je prav tako igral proti Kamničankam v skupinskem delu in dvakrat zmagal.

Toda v italijanskem finalnem obračunu so bile odbojkarice Conegliana za obrambo naslova vseeno prepričljive, slavile so s 25:16, 25:21 in 25:19.

Za zasedbo trenerja Danieleja Santarellija je Isabell Haak dosegla 21 točk, 14 jih je pristavila Ting Zhu, 11 pa Gabriela Braga Guimaraes. Pri Scandicciju je 14 točk vpisala Jekaterina Antropova, devet jih je dodala Lindsey Ruddins.

Za Conegliano je to tretja lovorika v šestem finalu, prvo je osvojil v sezoni 2020/21. Za Scandicci je bil to ob prvem nastopu na zaključnem turnirju seveda tudi prvi finale.