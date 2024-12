ACH Volley praznih rok iz Varšave

Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov zabeležili četrti poraz. V Varšavi jih je po pričakovanju premagala vodilna in še edina neporažena ekipa skupine A, ekipa Projekta Varšave, boljša je bila z izidom 3:0 (23, 13, 17).

Projekt Varšava : ACH Volley 3:0 (23, 13, 17) Dvorana Torwar COS Varšava, gledalcev 3000, sodnika: Jokelainen (Finska), Kovaljčuk (Ukrajina).

Projekt Varšava: Kowalczyk, Kochanowski 8 (4 bloke), Firlej 2 (1 as, 1 blok), Brand 13 (2 asa, 2 bloka), Tillie, Wrona, Boladz 1, Semenjuk 7 (1 blok), Szalpuk 16 (3 ase, 1 blok), Gruszcszynski, Wojtaszek, Weber 14 (1 blok), Borkowski 1, Kozlowski.

ACH Volley: Golzadeh 13, Jo. Kržič, Šket, Najdič, Esko 1 (1 as), Marovt 1, Šen 4, Ja. Kržič, Kovačič, Štalekar 3 (1 as, 2 bloka), Pokeršnik 8 (1 blok), Videčnik, Kožar, Kumer.

Odbojkarji ACH so tudi po četrtem krogu lige prvakov brez zmage. Dvomov, da bo tako že pred tekmo ni bilo veliko, saj so Poljaki izredno kakovostna ekipa, polna reprezentantov različnih držav, ki jo na gostovanju težko premagajo tudi boljše ekipe, kot je slovenski prvak.

In to je tokratni obračun tudi dokazal. Varovanci Matjaža Hafnerja, ki so igrali brez prostega igralca Janija Kovačiča in sprejemalca Mateja Köka, so bili ves čas tekme v zaostanku, kljub borbeni igri pravih možnosti niso imeli. Razlika v kakovosti je bila prevelika, Ljubljančani niso izkoristili niti nekoliko bolj ležernega začetka tekme favoriziranih Poljakov, ki so v prvem nizu imeli nekaj težav.

Poljak odločil prvi niz

Za tisto majhno razliko, s katero so Poljaki dobili uvodni niz, je poskrbel poljski reprezentant Artur Szalpuk, ki je z dvema dobrima serijama servisov poskrbel najprej za vodstvo 9:6, nato še za prednost 19:16. Ljubljančani so zaostanek obakrat izničili, izenačili na 20:20, v končnici jim je bilo lahko žal predvsem za neizkoriščen protinapad Klemna Šena, s katerim so domači povedli s 23:21, minimalno prednost pa zadržali.

Srečanje je izpustil Jani Kovačič. Foto: CEV

Gostitelji so v nadaljevanju očitno uvideli, da bodo morali zaigrati bolje, če se ne želijo mučiti do konca nizov. In to so prav v vseh elementih tudi storili, gosti pa kljub številnim menjavam niso našli protiorožja. V drugem nizu je razlika rasla od začetka do konca, v tretjem pa je bil uvod še izenačen, domači so si prvo resnejšo prednost priigrali pri izidu 14:10. Nato so vodili tudi z 18:12, servisi Nejca Najdiča in tri zaporedne točke so Slovencem dale nekaj upanja, ki pa se je hitro razblinil.

Szalpuk je bil s 16 točkam najučinkovitejši igralec srečanja, pri ACH jih je Amir Golzadeh dosegel 13.

ACH Volley bo naslednjo tekmo lige prvakov odigral 16. januarja, ko bo v Tivoliju gostil Recycling Berlin.

Liga prvakov, 4. krog

Lestvica:

