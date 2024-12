Ljubljanski odbojkarji so na prvem medsebojnem obračunu v sezoni 2024/25 proti imenitni poljski ekipi v Tivoliju klonili z 1:3. Na preostalih dveh obračunih so so prav tako izgubili, proti belgijskemu Greenyard Maaseiku z 2:3, proti nemškemu BR Volleys pa z 1:3. "Po treh porazih smo se znašli v težkem položaju. Vsaka tekma za nas pomeni eno zadnjih priložnosti, da bomo nadaljevali igranje v evropskih pokalih tudi po zaključenem skupinskem delu lige prvakov," je pred zahtevnim gostovanjem na Poljskem dejal trener ljubljanske ekipe Matjaž Hafner.

"O tekmecih iz Varšave lahko govorimo le z izbranimi besedami. Svojo moč so dokazali s prepričljivo zmago nad Berlinom, blestijo pa tudi v močnem poljskem prvenstvu. Mi se bomo maksimalno potrudili in poskušali izkoristiti svoje priložnosti, predvsem si želimo dvigniti raven naše pripravljenosti pred zaključkom koledarskega leta," je še dodal Hafner. Poljska ekipa je zmagala na vseh treh tekmah. Nemško in belgijsko zasedbo je premagala s 3:0, edini niz pa je izgubila proti slovenskemu prvaku v dvorani pod Rožnikom.

Ljubljančani so z izjemo lige prvakov v preostalih tekmovanjih še nepremagljivi in so vodilni v domačem prvenstvu. Na začetku novega koledarskega leta pa jih že čaka prvi vrhunec sezone, in sicer finale pokalnega tekmovanja, v katerem se bodo v Velenju pomerili z ekipo i-Vent Maribor.