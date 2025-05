Odbojkarji Perugie prvič evropski prvaki

Odbojkarji Perugie so zmagovalci zaključnega turnirja lige prvakov. V Lodžu na Poljskem so v finalu premagali domačo zasedbo Zawiercie s 3:2 (22, 22, -20, -22, 10).

Sir Sicoma Monini Perugia se je morala v finalu krepko potruditi za prvi naslov v zgodovini kluba. Potem ko je v polfinalu premagala turško zasedbo iz Ankare s 3:0, je v finalu zapravila vodstvo 2:0 v nizih in Aluron CMC Warta premagala šele v odločilnem petem s 15:10.

To je bil za Perugio sedmi nastop na zaključnem turnirju v zadnjih osmih sezonah in šele drugi finale. Leta 2017, ko so prvič prišli na F4, so v finalu klonili proti Zenitu.

Perugia je na vrhu Evrope nasledila Itas Trentino in potrdila prevlado Italije v evropski odbojki. To je bil 21. naslov evropskega klubskega prvaka za klube z Apeninskega polotoka.

V tekmi za tretje mesto je Jastrzebski Wegiel premagal Halkbank Ankara s 3:1 (22, 24, -20, 18). Poljaki so četrto leto zaporedoma sodelovali na zaključnem turnirju in ga vsakokrat zaključili z medaljo. Zadnji dve sezoni so izgubili v finalu, 2022 pa so bili tretji.

