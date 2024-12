Krka in ACH Volley še drugič v nekaj dneh

Trinajsti krog državnega prvenstva se začenja ob 20. uri v Novem mestu, kjer se bosta še drugič v nekaj dneh pomerila Krka in ACH Volley. Novomeščani so se v torek v polfinalu pokala dobro upirali favoriziranemu tekmecu, ki je slavil s 3:1. Ljubljančani na Dolenjsko prihajajo z 12 zmagami v domačem prvenstvu, v katerem so še brez izgubljenega niza. Preostale tekme bodo v soboto. Drugouvrščeno moštvo DP Alpacem Kanal gostuje pri Fužinarju, drugi finalist pokala Slovenije i-vent Maribor odhaja na gostovanje v Kranj, Calcit Volley pa v Prekmurje k Panviti Pomgrad.