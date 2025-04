Znane so nove državne odbojkarske prvakinje. Odbojkarice OTP banke Branika so na odločilni peti tekmi v Kamniku s 3:0 (-23, -23, -15) premagale Calcit Volley in se veselile naslova. To jim je uspelo že 17. v zgodovini in prvič po sezoni 2018/19, potem ko so zadnjih pet naslovov osvojile prav Kamničanke.

Calcit Volley : OTP banka Branik 0:3 (-23, -23, -15) Športna dvorana Kamnik, gledalcev 350, sodnica in sodnik: Tomec in Atanasov. Calcit Volley: Špoljarič, Rituper 6 (4 bloki), Topič, Grbavica 11 (1 as, 1 blok), Šen 2 (2 bloka), Najdič 1 (1 as), Hutinski 5 (2 bloka), Boisa 3, Maček, Gojak, Pucelj 8 (2 asa), Čižman. OTP banka Branik: Mlakar 20 (1 blok), K. Milošič 9 (1 as, 5 blokov), Dragšič, Pukl Verdel, Kneževič, Štampar, Ulrih, Danilović, 16, Senekovič, Cikač, Farkaš, N. Milošič 9 (3 bloki), Jularić 3 (1 as), Halužan Sagadin 2 (1 blok).

Foto: Aleš Fevžer

V finalni seriji preobratov so Kamničanke povedle po zmagi na prvi domači tekmi (3:0), nato pa so do dveh zaporednih slavij prišle Mariborčanke, ki so najprej doma tesno zmagale s 3:2, nato pa v gosteh še s 3:1 v nizih.

Zaključne žoge Štajerke na domačem terenu pred polno dvorano niso izkoristile, saj so calcitovke s 3:0 v nizih izsilile odločilno tekmo in vrnitev v Kamnik.

Na njej pa domačinke niso delovale tako dobro kot pred dvema dnevoma v Mariboru. Gostje so bile v prvih dveh nizih tesno boljše, a so večino časa vodile, v tretjem pa so povsem prevladovale ter si na krilih Ize Mlakar in Sonje Danilović priigrale naslov po drugi gostujoči zmagi v seriji.

Kamničanke in Mariborčanke so pred odločilno tekmo finalne serije odigrale že 11 tekem v sezoni, nekoliko uspešnejša pa je bila domača zasedba, ki je v treh različnih tekmovanjih dobila šest obračunov.

Iza Mlakar je ponovno blestela pri bankirkah. Foto: Aleš Fevžer

Najpomembnejšo tekmo sezone je pa gostujoča vrsta pod vodstvom Žige Kosa začela neobremenjeno in povedla s 7:3. Varovanke Bruna Najdiča so delovale povsem raztreseno, po drugi minuti odmora domačega stratega pa so vendarle strnile vrste in se približale na točko zaostanka (10:11).

Calcitovke so drugič v nizu povedle pri 18:17, v tesni končnici pa je blestela predvsem Danilović, vodstvo z 1:0 pa je z blokom priigrala Nika Milošič.

V drugem nizu je na svoj račun prišla tudi Mlakar in začela nabirati točke, devet jih je dosegla zgolj v drugem nizu. S štirimi zaporednimi za svojo ekipo je poskrbela za vodstvo 10:7, tudi v nadaljevanju pa je mariborska zasedba delovala bolje in povedla s 17:12.

Kljub nekaj nihanjem, Mariborčanke so vodile s 24:19, a so se domačinke približale na točko zaostanka, pa so gostje po izkoriščeni peti zaporedni zaključni žogi in uspešnem napadu Danilović povedle z 2:0.

V tretjem nizu so Štajerke s šestimi zaporednimi točkami vodile že s 7:2, potem ko napad Kamničankam enostavno ni stekel. Na koncu so domače v napadu izkoristile 21 odstotkov napadov, gostje pa 42. Prednost je bila posledično višja iz točke v točko, najvišja pa je bila pri 18:6. Nekoliko so se calcitovke še približale, a je bila razlika prevelika.

Najbolj učinkovita igralka gostujoče vrste je bila Mlakar z 20 točkami, 16 jih je dodala Danilović. Pri domačih posebej razpoložene igralke v napadu ni bilo, 11 točk je dosegla Mika Grbavica.

1. DOL, ženske, finale, peta tekma:

Sreda, 30. april

Državne prvakinje: 1991/1992 Paloma Branik

1992/1993 Paloma Branik

1993/1994 Abes Trade Celje

1994/1995 Bank Austria Bled

1995/1996 Infond Branik

1996/1997 Kemiplas Koper

1997/1998 Infond Branik

1998/1999 Infond Meltal

1999/2000 Infond Meltal

2000/2001 Nova KBM Meltal

2001/2002 Nova KBM Branik

2002/2003 Hit Nova Gorica

2003/2004 Sladki greh Ljubljana

2004/2005 Sladki greh Ljubljana

2005/2006 TPV Novo mesto

2006/2007 Hit Nova Gorica

2007/2008 Hit Nova Gorica

2008/2009 Nova KBM Branik

2009/2010 Calcit Volleyball

2010/2011 Nova KBM Branik

2011/2012 Nova KBM Branik

2012/2013 Nova KBM Branik

2013/2014 Nova KBM Branik

2014/2015 Calcit Volleyball

2015/2016 Calcit Ljubljana

2016/2017 Nova KBM Branik

2017/2018 Nova KBM Branik

2018/2019 Nova KBM Branik

2019/2020 Calcit Volley

2020/2021 Calcit Volley

2021/2022 Calcit Volley

2022/2023 Calcit Volley

2023/2024 Calcit Volley

2024/2025 OTP banka Branik

