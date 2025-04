Mariborčanke imajo prvo priložnost, da osvojijo 17. naslov

V medsebojnih dvobojih tekmic, ki se poznajo do potankosti, je letos izid 5:5, a pomembneje 2:1 v finalni seriji v korist Mariborčank, potem ko so te na krilih razpoložene Ize Mlakar in njenih 38 točk dobile tretjo tekmo v Kamniku s 3:1 v nizih.

"Pokazalo se je, da ko imamo dober sprejem, veliko bolje vse skupaj organiziramo, nevarnejši smo v napadu, kjer pa imamo še vedno rezerve. Gremo korak za korakom, zdaj se moramo spočiti. Želimo si, da bo tekma v Mariboru zadnja v letošnji sezoni," je po slavju v Kamniku dejal trener OTP banke Žiga Kos.

"Zagotovo niso pozabile igrati odbojke, prepričan sem tudi, da vedo, kaj delajo napačno, vprašanje je le, ali bodo tekmo začele agresivno, tako kot so prvo, ali pa bodo vanjo stopile medlo. V tem primeru se nam ne piše dobro, kajti za nas ni več popravnega izpita," je za spletno stran kluba dejal trener Calcita Bruno Najdič.

Njegove varovanke so bile na prvi tekmi pred 12 dnevi prepričljivo boljše s 3:0, nato pa so po tesnem slavju v odločilnem nizu izid v zmagah izenačile Mariborčanke. Te so na krilih tega uspeha v sredo nato storile velik korak proti naslovu državnih prvakinj, na katerega čakajo že šest let.

Odbojkarice Branika so s 16 naslovi najuspešnejša slovenska ekipa, Calcitovke jih imajo devet, morebitni deseti bi bil šesti zapovrstjo.

1. DOL, ženske, finale, četrta tekma: