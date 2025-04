Drama na Štajerskem pripadla Mariborčankam, serija izenačena

Na drugi tekmi finala ženskega odbojkarskega prvenstva, v katerem se merijo odbojkarice OTP banka Branik in Calcit Volley, so Mariborčanke v domači dvorani po hudem boju in preobratu zmagale s 3:2 in serijo na tri zmage izenačile na 1:1. Odbojkarice Sipa Šempetra so v petek na drugi tekmi serije malega finala odbojkarskega državnega prvenstva v petek s 3:2 (22, -21, -22, 17, 13) v Kopru premagale Luko Koper in z izidom 2:0 v zmagah osvojile tretje mesto.

Tekma je bila nenavadna. Gledalci so lahko videli številna nihanja na obeh straneh, točke v velikih serijah, kot da bi se ekipi dogovorili, da bosta zmagovalca odločili v končnici petega niza.

Prvi niz so bolje začele gostje, a so zapravile vodstvo, po izidu 16:15 pa niso več osvojile točke. So pa tekmice povsem nadigrale v drugem in tretjem nizu, ki sta se končala z izidoma 9:25 in 16:25.

Toda v četrtem so spet do velike prednosti prišle bankirke. Kamničanke so se v končnici sicer povsem približale, toda preobrata vendarle ni bilo.

V "tie-breaku" so domače, 16-kratne prvakinje, povedle s 5:0, vendar zanesljive prednosti niso dolgo časa držale. Odločala je napeta končnica, v kateri sta ekipi tekmovali, katera bo zapravila več zaključnih žog. Na koncu se je sreča obrnila na stran gostiteljic, ki so tako prišle do četrte zmage v sezoni na medsebojnih tekmah proti največjim tekmicam. Te lovijo šesti zaporedni naslov.

Tretja tekma v seriji na tri zmage bo v sredo, 23. aprila, v Kamniku.

1. DOL, ženske, finale, drugi tekmi:

Sobota, 19. april: Finale

Šempetranke do brona

Odbojkarice iz Savinjske doline se veselijo tretjega mesta v državnem prvenstvu. Že prvo tekmo v domači dvorani so dobile po hudem boju, zelo podobna pa je bila tudi povratna tekma v Kopru. Ponudila je zanimiv in do konca negotov obračun, poln preobratov, tako v posameznih nizih kot na vsej tekmi. Obe ekipi sta dobro servirali in slabo sprejemali servise, posledica je bila veliko število asov in blokov.

Šempetranke so osvojile bron. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Prvi niz je pripadel Šempetrankam. Domače so sicer vodile s 7:1 in 19:14, a je zaostanek z dobrimi servisi najprej znižala Darja Eržen, preobrat pa so zagotovili servisi Ize Koren. Gostje so povedle z 22.20, po novem izenačenju pa je odgovornost prevzela Anastazija Žnidar in z dvema zaporednima točkama končala niz.

V drugem nizu toliko preobratov ni bilo, domače kljub težavam ob koncu zadržale del visoke prednosti (18:10), v tretjem pa sta ekipi točke spet osvajale v serijah, tako da sta se menjali v vodstvu. Savinjčanke so zadnjič vodile z 22:21, a nato prepustile tekmicam štiri naslednje točke.

A v nadaljevanju so se zbrale, četrti niz je bil še najmanj izenačen, zato pa je bil spet izenačen "tie break". V njem so sicer ves čas vodile gostje, pri izidu 7:11, za katerega je z dvema asoma poskrbela Maša Božič, je bilo že slutiti, da še ene tekme ne bo. Primorke se s tem niso strinjale, nekajkrat so se še približale na točko zaostanka, dokončno pa so upanje izgubile po napaki s servisom Taisije Horolske.

Eržen je pri zmagovalkah dosegla 30 točk, pet z asi, le en as manj je vknjižila Ana Mojca Krajnc, pri Luki Kopru pa je Nina Đukić v statistiko vpisala 23 točk.

1. DOL, ženske, finale in tekma za 3. mesto, drugi tekmi:

Petek, 18. april: Za tretje mesto

Sobota, 19. april: Finale

Preberite še: